‘천일염의 원천’ 바닷물, 피부질환 증상 완화 등에 좋아

천일염의 원천인 바닷물이 피부 질환 증상 완화 등의 효과가 있는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

천일염의 원천인 바닷물이 피부에 좋다는 정보가 영국의 건강 전문 매체에 소개됐다.

이 같은 바닷물의 성질이 천일염에도 상당 부분 적용되면서 최근 천일염을 이용한 바디스크럽이나 세안제, 삼푸, 치약 등 다양한 제품이 출시되고 있다는 것이다.

특히 그냥 바닷물보다 200m 이상 깊은 곳에서 퍼올린 해양 심층수가 피부 건강에 큰 도움이 된다고 밝혔다.

영국 건강 정보 사이트 ‘메디컬 뉴스 투데이’(Medical News Today)는 지난달 30일 ‘바닷물이 피부에 좋다? 알아야 할 사항’(Is saltwater good for the skin? What to know)이라는 기사에서 “바닷물은 특정 영양소를 함유하고 있고, 항균성을 가지며, 피부 각질을 제거하는 등 피부이 건선 등 일부 피부 질환의 증상 완화에 기여할 수 있다”고 소개했다.

보도에 따르면 바닷물에는 마그네슘·칼륨·아연 등 유익한 영양소가 들어 있으며, 항균 특성을 가지고 있어 바닷물에 몸을 담그면 피부에 도움이 된다.

먼저 바닷물은 ‘습진 치료’에 도움이 된다. 2016년에 발표된 리뷰 논문에 따르면 200m 이상의 깊이에서 퍼낸 해양 심층수에는 마그네슘·칼슘·칼륨·크롬·셀렌·아연·바나듐 등 각종 미네랄과 영양소가 더 많아 얕은 곳에서 채취한 바닷물보다 건강상 이점이 크다.

이는 해양 심층수가 태양으로부터 많은 빛을 받지 못하고 세균과 식물 플랑크톤이 거의 또는 전혀 포함돼 있지 않아 얕은 바닷물보다 상대적으로 더 많은 미네랄을 함유하고 있기 때문이다.

해수로 만든 천일염. 게티이미지뱅크

같은 연구에서 ‘아토피성 습진성 피부염 증후군’(AEDS) 환자를 해양 심층수로 치료하면 염증·피부 갈라짐·부종․건조한 피부·피부 가려움증·피부의 수분 증발·표피의 두께 감소 등의 증상이 호전되는 것으로 나타났다.

또한 해양 심층수는 피부의 알레르기 반응을 줄이는데 도움이 된다. 이는 해양 심층수가 알레르기 반응을 일으키는 ‘면역글로불린 E(lgE)’라는 항체를 줄여주기 때문이다. 또 다른 연구에서도 해양 심층수가 lgE 외에도 ‘히스타민’과 ‘전염증성 사이토카인’의 반응을 늦추거나 차단하는데 도움을 주는 것으로 나타났다.

이와 함께 해양 심층수는 건선을 개선하는 효과도 있다. 바닷물이 습진·건선 등 일부 피부 질환 개선에 도움이 될 수 있지만, 이는 염분보다는 미네랄 등 영양소 함량이 높기 때문일 것으로 여겨진다. 목욕물에 천일염 등 바다 소금을 첨가하는 온천 요법은 건선 치료를 돕고 건선성 관절염 환자의 증상도 완화한다.

이 외에도 바닷물은 피부의 각질 제거제로 사용할 수 있다. 이것은 일부 유형의 여드름을 유발할 수 있는 죽은 피부 세포가 쌓이는 것을 예방하는 데 도움이 된다. 다만 천일염 스크럽은 얼굴 등 피부가 민감한 부위엔 적합하지 않을 수도 있다.

아울러 바닷물에 든 마그네슘은 전반적인 건강 유지에 필수적인 미네랄이다. 특히 마그네슘은 세포 기능과 세포 복구를 돕고, 비타민 D를 활성화해 피부 건강에 도움이 될 수 있다. 또 일부 보고서에서는 국소 마그네슘이 염증성 피부 상태 완화에 도움이 된다고 밝혔다.