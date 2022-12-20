문화재청 △근대문화재과장 김용복
한국형사·법무정책연구원 △부원장 박준휘△대외협력실장 승재현
중소벤처기업진흥공단 △기획조정실장 전병원△디지털경영전략〃 황호근△규제정책연구〃 황호연△기금관리〃 최민수△리스크관리〃 황인탁△대출관리〃 박미정△정보보안〃 정민정△글로벌사업처장 위봉수△칭다오글로벌비즈니스센터장 김상우△인력지원처장 김상구△연수사업〃 윤영회△성과보상〃 오병두△글로벌리더십연수원장 정대훈△호남연수원장 조수정△대구경북〃 김성희△청년창업사관학교장 김근영△서울지역본부장 이광진△서울북부지부장 정병옥△인천서부지부장 전경훈△경기지역본부장 윤인규△강원영동지부장 장익정△대전지역본부장 이명기△충북북부지부장 서정복△전북서부지부장 김지홍△전남지역본부장 정연욱△제주〃 김지훈△동부권경영지원처장 송경준△부산지역본부장 박정근△부산동부지부장 이용수△경남동부지부장 이찬호
한국에너지공단 △부이사장 박병춘△상임이사 김성완
[인사] 문화재청 외
기사입력 2022-12-20 02:00:00
기사수정 2022-12-19 20:26:08
기사수정 2022-12-19 20:26:08
문화재청 △근대문화재과장 김용복
Copyrights ⓒ 세계일보 무단 전재 및 재배포 금지
추천뉴스