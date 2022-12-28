[인사] 신한라이프

신한라이프
◆부사장 승진 △FC사업그룹장 김범수△재무그룹장(CFO) 박경원△고객전략그룹장 배형철
◆상무 승진 △마케팅트라이브장 이의철△정보보호최고책임자(CISO) 이민우△DB사업그룹장 이후경△B2B본부장 이성원△상품본부장 최현철△심사지원본부장 정지영△인사본부장 황미연
◆부서장 승진 △FC2본부장 직무대행 설두환△경영기획본부장 직무대행 안세훈△FC교육팀장 배재일△FC1지원팀장 김정섭△FC2지원팀장 성효민△DB교육팀장 이도건△제휴마케팅팀장 유정현△B2B지원팀장 김주연△디지털플랫폼챕터장 장해원△상품개발2챕터장 김영우△언더라이팅심사팀장 김승택△전략기획팀장 최동연△ESG기획팀장 문지영△홍보팀장 김성재△인재육성팀장 윤으뜸△영업개발챕터장 박정서△고객개발챕터장 지정규△경영개발챕터장 박민경△ICT운영챕터장 유대성△특별계정운용팀장 이문경△개인여신팀장 양기윤△감사팀장 유상현
◆파트장 승진 △영업지원파트장 이선미△제휴지원파트장 정광영△BA영업파트장 이진복△HR협력파트장 김인섭△내부회계관리파트장 성미선
◆상무 전보 △금융소비자보호총괄책임자(CCO) 허도일△DX그룹장(최고정보관리책임자(CIO)) 한상욱△전략기획그룹장(CSSO) 김순기△고객지원그룹장 박재우△DX트라이브장 최승환△WM본부장 김성진△감사담당임원 유민철
◆부서장 전보 △FC1본부장 직무대행 김경훈△FC사업팀장 박재훈△DB사업팀장 임병석△하이브리드지원팀장 최도유△고객전략챕터장 김지철△영업기획챕터장 홍상표△영업시스템챕터장 서혜라△브랜드마케팅챕터장 이가원△상품운영챕터장 류민정△오퍼레이션혁신팀장 문지영△고객컨택운영팀장 김근혜△상품검증지원팀장 김종태△재무팀장 모동진△리스크관리팀장 윤승환△DX기획챕터장 신수연△빅데이터챕터장 김동헌△운용전략팀장 류진호△투자금융팀장(투자금융본부 겸직) 신운식△경인고객플라자 센터장 이효미△부산고객플라자 센터장 박병술△대구고객플라자 센터장 오동근△대전고객플라자 센터장 양미숙