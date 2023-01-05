[인사] 법제처 외

법제처 ◆부이사관 승진 △행정법제국 법제관 김한율△경제법령해석2과장 박명금
민주평화통일자문회의 사무처 ◆부이사관 승진 △중앙지역과장 송순철 ◆과장급 전보 △운영지원담당관 이우식△기획재정담당관 허예원△자문건의과장 김종진△중부지역과장 김태훈△남부지역과장 정남수△미주지역과장 박학민△유라시아지역과장 이승봉
한국거래소◆신규보임 △경영지원본부 해외사업부장 이창환△〃 홍보부장 최훈철△유가증권시장본부 ESG지원부장 윤재숙△코스닥시장본부 상장관리부장 박신△〃 코넥스시장부장 홍성찬△파생상품시장본부 일반상품시장부장 문준호△〃 TR사업부장 이길원△〃 증권·파생상품 연구센터 연구실장 안현수△시장감시본부 공매도특별감리부장 최진영△청산결제본부 CCP검증실장 김성곤△경영지원본부 차세대시스템구축TF부장 김홍△〃 글로벌전략부장 지현근△유가증권시장본부 디지털사업부장 안일찬△파생상품시장본부 파생상품부장 김성곤
한국인터넷진흥원 ◆본부장급 △경영기획본부장 신대규△사이버침해대응본부장 최광희△디지털산업본부장 권현오△디지털안전본부장 오진영 ◆단장급 △혁신전략단장 신한철△미래정책연구실장 김정희△침해대응단장 심재홍△침해사고분석단장 박용규△개인정보정책단장 나은아△개인정보조사단장 차윤호△디지털안전단장 이익섭△보안인증단장 임채태△보안인재단장 박정환