파월 “갈 길이 멀다, 할 일 더 많아” 긴축 기조 유지 힘실어

“갈 길이 멀다.”(We have a long way to go) “우리는 할 일이 더 많다.”(We have more work to do)

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 1일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 후 기자회견에서 당분간 긴축 기조를 이어가겠다는 입장을 밝혔다.

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장. 워싱턴=AFP연합뉴스

연준은 이날 올해 첫 번째 FOMC 정례회의 뒤 성명을 통해 기준금리를 0.25%포인트 인상하면서 기준금리 인상 속도 조절 기조를 이어갔지만, 다음 달에도 금리 추가 인상 가능성을 열어둔 것으로 셈이다.

이날 FOMC 회의를 앞두고 시장에서 연준이 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것이라는 전망이 확실시된 만큼 파월 의장의 기자회견에 시장의 이목이 쏠렸다. 파월 의장은 물가가 여전히 높다고 강조하면서 긴축 기조에 힘을 실었다.

파월 의장은 “인플레이션이 최근 완화됐지만, 여전히 너무 높다”며 연준의 목표 물가상승률인 2%를 달성하려면 긴축 정책을 유지해야 한다고 거듭 강조했다.

파월 의장은 최근 3개월 물가 지표에서 물가상승 속도가 둔화한 것을 언급하고 “최근 전개가 고무적이긴 하지만 인플레이션이 지속적인 하향 곡선이라고 확신하려면 상당히 더 많은 증거가 필요하다”고 말했다.

연준은 이날 성명에서도 “충분히 제한적인 통화 정책 기조를 달성하기 위해 금리의 지속적인 인상이 적절할 것으로 예상한다”고 밝혔다.

3월에 열릴 FOMC 회의에서 또다시 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성이 높아진 셈이다.

파월 의장은 지난달 회의에 이어 이날 기자회견에서도 “역사는 너무 일찍 통화 정책을 완화하는 것에 대해 강력히 경고한다”면서 “우리는 목적을 달성할 때까지 현 방향을 유지할 것”이라고 말했다.

연준이 이날 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상하면서 미국 기준금리는 연 4.25~4.50%에서 연 4.50∼4.75%가 됐다.

연준은 직전 회의인 지난해 12월 FOMC에서 기준금리를 0.5%포인트 인상하며 속도 조절에 나섰다. 지난해 6월과 7월, 9월, 11월까지 4차례 연속 기준금리를 한 번에 0.75%포인트 인상하는 자이언트 스텝을 끝내고 빅스텝으로 전환한 것이다.

연준이 이날 FOMC 회의에서 지난달보다 기준금리 인상폭을 또다시 낮추며 속도 조절 기조를 확인했다.

파월 의장은 다만 이날 금리 인상폭을 0.25% 포인트로 낮춘 것에 대해 경제 상황이 연준의 목표 달성에 얼마나 근접했는지, 긴축 기조를 충분히 유지하는 데 필요한 미래 금리 인상폭을 어느 정도로 할지 판단하는 데 도움이 될 것이라고 설명했다.