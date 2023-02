美 블링컨 "中 정찰풍선 무책임… 美영공서 나가는게 우선”

미국 상공에서 발견된 정찰 풍선의 여파가 일파만파 확산하고 있다.

토니 블링컨 국무장관이 정찰 풍선을 문제 삼으며 중국 방문을 전격 연기하면서 미·중 관계가 급속도로 경색되고 양국 간 긴장도 높아질 것으로 전망된다.

박진(왼쪽) 외교부 장관과 토니 블링컨 미국 국무장관이 3일(현지시간) 미국 워싱턴 국무부에서 외교장관 회담 뒤 공동 기자회견을 하고 있다. 워싱턴=박영준 특파원

블링컨 장관은 3일(현지시간) 박진 외교부 장관과 외교장관 회담 뒤 기자회견에서 왕이(王毅) 중국 공산당 중앙외사판공실 주임과 통화한 사실을 전하면서 “미국 대륙 위로 정찰 풍선을 비행시키기로 한 중국의 결정은 용납할 수 없고 무책임하다”고 중국 방문 연기를 공식 발표했다.

블링컨 장관은 방중 계획을 연기한 결정에 대해 “중국이 내 방중 전날에 이런 조치를 한 것은 우리가 하려고 준비했던 실질적인 대화에 해가 된다”면서 “지금은 건설적 방문을 위한 여건이 좋지 않다는 결론을 내렸다”고 밝혔다.

왕이 주임과의 통화 내용에 대해서는 “나는 미국 상공에 이 정찰 풍선이 존재하는 것이 미국의 주권과 국제법을 명확하게 침해한다는 것을 분명히 했다”면서 “나는 왕이에게 미국은 중국과 외교적 관여할 준비가 돼 있으며 여건이 될 때 베이징에 방문할 계획이라고 밝혔다”고 강조했다.

블링컨 장관은 방중 연기 이외 정찰 풍선과 관련한 추가 조치에 대한 질문에 “영공이 침해된 어떤 국가도 우리와 비슷하게 대응했을 것”이라면서 “중국이 만약 이런 상황이었으면 그 반응이 어땠을지 상상할 수 있다”고 밝혔다.

이어 “우리는 이 문제가 해결될 때까지 중국에 계속 관여할 것”이라면서 “첫 번째 단계는 중국의 정찰 자산을 미국 영공에서 나가게 하는 것(getting the surveillance asset out of our space)이다. 그것이 현재 우리가 초점을 맞추고 있는 것”이라고 밝혔다.

미국 정부는 2일(현지시간) 중국이 보낸 것으로 추정되는 정찰 풍선이 지난 이틀 동안 본토 상공에서 포착돼 추적 중이라고 밝혔다. 하지만 미 국방부는 지상 피해가 우려돼 격추계획은 일단 보류했다고 관리들이 전했다. 사진은 전날 정찰 풍선이 몬태나주 빌링스 상공에 떠 있는 모습. AP연합뉴스

그러면서 “이 정찰 풍선이 영공에 있기 때문에 다른 구체적인 조치를 고려하는 것은 아직은 이르다”고 덧붙였다.

블링컨 장관은 또 “미국은 현재 진행되고 있는 이 사건에 대한 해결을 포함해 중국과 열린 채널을 유지할 것”이라고 말했다.

박 장관은 블링컨 장관의 방중 연기를 이해한다고 밝혔다.

박 장관은 정찰 풍선 사태와 관련 “블링컨 장관은 내게 중국의 풍선 사건에 대해 매우 자세한 설명을 했다”면서 “나는 블링컨 장관이 방중을 연기한 것을 충분히 이해한다”고 말했다.

이어 “나는 중국이 일어난 일에 대해 신속하고 매우 진지하게 설명해야 한다고 생각한다”고 말했다.

박 장관은 “미·중 관계는 국제관계에서 중요하다”며 “어느 시점에 베이징과 소통하기 위해 블링컨 장관이 방중할 기회가 있기를 희망한다”고 덧붙였다.

미국 국방부는 전날 중국에서 보낸 것으로 보이는 풍선형 물체가 몬태나주 상공에 떠 있는 것을 확인했다고 밝혔다. 국방부 고위 당국자는 “이 정찰기구가 중국 것임을 확신한다”며 “목적은 분명히 정찰이며, 항적은 몇몇 민감한 장소 위를 지나갔다”고도 밝혔다.

이후 중국 외교부 대변인은 홈페이지에 기자의 질문에 답하는 형태로 올린 글에서 “그 비행정은 중국에서 간 것으로 민간용이며, 기상 등 과학연구에 사용되는 것”이라며 “서풍의 영향으로 자신의 통제 능력상 한계에 봉착, 예정된 항로를 심각하게 벗어났다”고 정찰 풍선이 자국 것임을 인정하고 유감을 표명한 바 있다.