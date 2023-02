한국훅스윤활유, 국내 영업망 확대 위한 전국 대리점 파트너 모집

한국훅스윤활유가 국내 영업망 확대를 위해 자동차 윤활유 애프터마켓 신규 대리점 파트너를 모집한다고 16일 밝혔다.

한국훅스윤활유가 속한 훅스 그룹(FUCHS Group)은 1931년 설립 이래 92년 동안 독일을 비롯한 전세계 유명 자동차 제조사들과 오랜 기간 파트너쉽을 유지한 초도 충진유 제조사이다. 훅스 그룹은 지금까지 주로 완성차 공장 출고 단계에 주입되는 초도 충진유 사업에 집중했지만, 최근 B2B 시장을 넘어 일반 소비자를 대상의 애프터마켓 시장을 공략 중에 있다.

훅스 그룹의 애프터마켓은 공장 출고 이후의 모든 시장을 의미하며, 승용차, 상용차, 모터사이클, 중장비, 농기계 및 자전거 등 다양한 분야의 시장에 진출 중이다. 또한, 훅스 그룹은 애프터마켓 시장 공략을 위해 ‘Easy to choose, Easy to use, Easy on the environment’라는 슬로건 아래 1리터, 4리터, 5리터 등의 옵션을 지닌 스몰 패키징을 론칭해 소비자의 니즈에 맞는 제품을 선택해 이용하도록 했다.

한국훅스윤활유 관계자는 ”독일차에 대한 선호도가 높은 국내 시장은 훅스에게 중요한 시장 중 하나이다. 훅스만의 노하우를 담은 제품들을 국내 소비자에게 소개하는 것이 주요 목표”라며, “이번 신규 대리점 모집을 시작으로 더욱 공격적인 마케팅을 통해 국내 시장 점유율을 높여나갈 계획이다.”이라고 밝혔다.

한국훅스윤활유는 신규 대리점을 대상으로 훅스 그룹만의 고객 관리 노하우 및 정기적 제품 교육과 함께 다양한 광고 및 프로모션을 제공할 예정이다. 대리점 파트너는 현재 한국훅스윤활유 네이버 공식 포스트를 통해 모집 중이며, 지역은 지원자와 협의를 통해 결정할 계획이다.