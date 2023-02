10대 시절의 휘트니 휴스턴은 어땠을까…미공개 6곡 담긴 가스펠 앨범 내달 발매

내달 24일 발매되는 휘트니 휴스턴의 가스펠 앨범 ‘아이 고 투 더 록(I Go to the Rock)’ 게이더 뮤직 그룹 제공

시대를 풍미했던 팝스타 휘트니 휴스턴(1963~2012·미국)이 10대 시절 녹음했던 미공개 음원을 통해 팬들과 다시 만난다.

지난 9일(이하 현지시간) 기독교 음반사 게이더 뮤직 그룹(Gaither Music Group)은 휘트니 휴스턴의 공식 홈페이지에 보도자료를 내고 “오는 3월24일 휘트니 휴스턴의 앨범 ‘아이 고 투 더 록(I Go to the Rock)’을 발매한다”고 밝혔다.

이번 앨범에는 휴스턴이 1981년 이전에 녹음했었던 미공개 음원 6개를 포함해 14곡이 수록된다.

게이더 측에서는 휴스턴이 생전에 즐겨 부르던 기독교 음악 장르 중 하나인 ‘가스펠’과 관련된 곡들이 신보에 많이 담겨져있다고 전했다.

대중에게 처음 선보여지는 6곡은 ‘히 캔 유스 미’(He Can Use Me), ‘험한 세상의 다리가 되어’라는 국내 번역문으로도 유명한 가스펠 기반 ‘브릿지 오버 트러블드 워터’(사이먼 앤 가펑클 원곡·Bridge Over Troubled Water)의 라이브 버전, ‘아이 파운드 어 원더풀 웨이’(I Found a Wonderful Way), ‘테스티모니’(Testimony), ‘디스 데이’(This Day), ‘히/아이 빌리브’(He/I Believe)다.

그 밖에 휴스턴이 생전에 마지막으로 발표했던 정규 앨범(2009)의 동명 타이틀 수록곡 ‘아이 룩 투 유’(I Look to You), 그녀가 주연한 영화 ‘보디가드’(1992)에서도 흘러나왔던 가스펠 ‘지저스 러브스 미’(Jesus Loves Me), 1900년대 초반 발표됐던 가스펠 고전 ‘히스 아이 이스 온 더 스패로우’(His Eye Is on the Sparrow) 등도 담겨 팬들의 추억을 소환한다.

아울러 생전 휴스턴이 가스펠 음악을 소화하는 여정을 담은 TV 다큐멘터리(‘I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston’)도 앨범 발매일에 오후 8시를 기해 공개된다.

휴스턴의 시누이이자 이번 신규 앨범 및 다큐멘터리의 홍보를 맡고 있는 팻 휴스턴은 “이번 앨범은 휘트니가 여전히 우리 가슴 속에 살아있다는 증거가 될 것”이라며 “가스펠을 향한 그녀의 열정은 휘트니가 발표해왔던 모든 곡들에 투영돼있다. 이번 앨범을 통해 휘트니가 선보이는 사랑의 징표를 즐기기를 바란다”고 소회를 밝혔다.