콘센트릭스, 컴패러블리 어워드 ‘최우수 기업 문화’ 등 4개 부문 추가 수상… 총 14개 부문 수상

글로벌 Customer Experience 서비스 & Technology 전문 기업 콘센트릭스가 컴패러블리 어워드 4개 부문에서 추가 수상했다고 밝혔다.

추가로 수상한 부문은 Best Company for Women(여성이 일하기 좋은 최우수 기업) 및 Best Company for Diversity(다양성 부문 최우수 기업) 부문, Best Company Culture(최우수 기업 문화), Best CEO(최우수 CEO) 부문이다. 특히 Best Company for Women, Best Company for Diversity의 경우 4년 연속 수상을 기록했다.

이번 추가로 수상한 4개 부문을 포함해 콘센트릭스는 미국의 기업 평판 플랫폼인 컴패러블리 사이트에 익명으로 평가한 현직 직원들의 피드백을 바탕으로 그 해의 최우수 기업을 선정하는 컴패러블리 어워드(Comparably Awards)에서 총 14개 부문을 수상했다.

콘센트릭스 한국법인 ‘콘센트릭스서비스코리아’ 역시 다양성, 형평성, 포용성을 지원하는 건강한 기업 문화를 조성하기 위해 노력하고 있다.

특히 콘센트릭스서비스코리아는 DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) 가치를 적극 고려하여 인종, 성별, 연령, 장애 여부 등과 관계없이 모두 존중받을 수 있는 차별 없는 조직 문화를 유지해 나가고 있으며, 정기적으로 설문조사를 시행해 직원들의 다양한 의견을 수렴하고, 반영하는 등 서로 간의 신뢰를 구축하는데 노력하고 있다.

또한 조직 문화에 대한 빠른 적응 및 직무 역량을 강화할 수 있는 다양한 프로그램을 제공하거나, 스트레스에 대한 전문 심리 상담을 받을 수 있는 직원 상담 프로그램을 운영하는 등 여러 방법들을 통해 일과 삶이 균형이 유지될 수 있도록 지원하고 있다.

콘센트릭스서비스코리아 주은심 대표는 컴패러블리 어워드 수상 결과에 대해 “콘센트릭스의 사람 중심 문화와 직원 모두가 커리어를 성장시킬 수 있는 기회를 가질 수 있는 포용적이며 다양성이 존중되는 직장을 만들기 위한 모두의 노력이 반영된 결과이다”며 “모든 직원들이 소속감을 느낄 수 있고 함께 성장하며 고유한 가치를 인정받을 수 있는 기업을 만들어 나가기 위해 더욱 노력하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 콘센트릭스는 Fortune Global 500의 주요 기업들을 포함한 1000여 글로벌 고객사들에게 컨택센터를 통한 다양한 고객 경험 (Customer Experience, CX) 전략 및 운영 서비스를 제공하고 있다.