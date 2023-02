주한 美대사, 우크라戰 1년 맞아 "자유는 최고의 이상"

러시아의 우크라이나 침공 1주년을 맞아 전쟁의 참혹함을 보여주는 사진전이 열리는 가운데 필립 골드버그 주한 미국대사가 “자유보다 소중한 것은 없다”며 강력한 연대 의지를 표명하고 나섰다.

필립 골드버그 주한 미국대사가 24일 개막한 우크라이나 전쟁 1주년 기념 사진전에 관한 소회를 적은 글. 골드버그 대사 SNS 캡처

골드버그 대사는 25일 사회관계망서비스(SNS)에 전날 서울 중구 서울스퀘어에서 개막한 우크라이나 전쟁 사진전 모습을 올렸다. 주한 우크라이나 대사관이 기획하고 주한 EU 대표부가 장소를 제공한 이번 사진전은 전쟁 1주년을 맞아 특별히 헌정된 사진 30점을 소개한다.

골드버그 대사는 사진과 함께 적은 글에서 “자유보다 더 높은 이상은 없다”(There is no higher aspiration than freedom)고 강조했다. 이어 “특히 여기 한반도에서 자유는 거저 주어지는 것이 아님(freedom is not free)을 알고 있다”고 덧붙였다. 행사를 주최한 주한 우크라이나 대사관 및 주한 EU 대표부를 향해 “1년이 지난 지금까지도 자유를 위한 투쟁이 우크라이나에서 지속되고 있음을 알려준 데 대해 감사의 뜻을 전한다”고도 했다.

‘프리덤 이즈 낫 프리’라는 표현은 6·25전쟁 당시 한·미 양국이 치른 희생과 그것에서 비롯한 한·미동맹의 굳건함을 상징하는 표현으로 주로 쓰이는 문구다. 서울 용산 전쟁기념관의 6·25전쟁 전사자 명비와 미국 수도 워싱턴의 한국전 참전 기념비에 모두 새겨져 있다.

골드버그 대사의 말은 6·25전쟁 때처럼 자유와 독립을 지켜내기 위해 러시아와 싸우는 우크라이나 국민들의 투쟁에 한국인들이 더 많은 지원을 제공했으면 하는 바람을 담고 있는 것으로 풀이된다.

한편 전날 사진전 개막식에서 드미트로 포노마렌코 주한 우크라이나 대사는 “지난 한 해의 우크라이나는 저항했고, 강했으며, 단결했다”며 “우린 절대 민주주의, 인권, 법치주의에 대한 존중, 우리의 역사와 독립성을 포기하지 않을 것”이라고 말했다. 마리아 카스티요 페르난데즈 주한 EU 대사는 “이것은 유럽만의 문제가 아니다”라며 “이 불법적 전쟁은 전 세계적으로 관련이 있다”고 지적했다.