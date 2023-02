BAT, ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ 7관왕 영예…일-가정 양립 등 호평

글로벌 담배 기업 BAT가 세계적인 기업문화 조사기관 GPTW코리아(Great Place To Work Korea)가 주관하는 '2023 대한민국 일하기 좋은 100대 기업'에 선정, 총 7개 부문에서 수상하는 쾌거를 거뒀다.

BAT로스만스는 기업 부문에서 ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ ‘대한민국 워킹맘이 일하기 좋은 기업’과 ‘대한민국 밀레니얼이 일하기 좋은 기업’에 뽑히는 영광을 안았다. 개인 부문에서는 김은지 대표가 ‘한국에서 제일 존경받는 CEO’로 선정됐으며, 인사부는 ‘대한민국 GPTW 혁신리더’에 이름을 올렸다.

또한 BAT의 국내 제조공장인 BAT 사천공장(BAT코리아제조)과 마틴 그로버(Martin Grover) 대표도 각각 ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’, ‘한국에서 가장 존경받는 CEO’로 선정되는 영예를 안았다.

GPTW 코리아는 미국 GPTW 연구소의 한국지사로, 국제 표준 모델인 '신뢰경영지수'(Trust Index) 설문조사를 기반으로 일하기 좋은 회사를 평가, 선정하는 글로벌 컨설팅 기관이다.

‘일하기 좋은 기업’은 직원들을 대상으로 믿음, 존중, 공정성, 자부심, 동료애 등 5가지 항목에 대한 설문조사를 통해 신뢰경영지수를 산출하고 경영철학, 비전, 제도 등 기업문화 전반에 대한 평가를 거쳐 선정된다. BAT는 거의 전 항목에서 참가 기업 평균 이상을 기록하며 기업문화에 대해 긍정적인 평가를 받았다.

BAT는 'One Team, One Heart, One Purpose' 슬로건 아래 효율적인 근무 환경을 위한 유연근무제, 재택근무 시스템을 지원하고 있다. 또, △BAT 워케이션 제도 △여성구성원 출산휴가 △배우자 출산휴가 △육아 휴직 및 휴직 후 100% 복귀 보장을 통해 업무와 가정 및 개인 생활을 균형 있게 유지할 수 있도록 노력하고 있다.

이 밖에도 개인 선택에 따라 자유롭게 사용 가능한 400만 원 가까운 복지 포인트도 개별 직원에게 매년 지급해 직원들이 여행, 문화생활, 건강검진, 자기 계발 등 다양한 활동을 할 수 있도록 지원하고 있다.

BAT는 직원들이 개인의 역량을 강화할 수 있는 다채로운 인사제도도 운영 중이다. 개인역량 개발을 위해 글로벌 본사 네트워크를 활용한 해외파견근무 기회를 제공하고 있으며, 리더십 및 직무 역량 교육과 함께 온라인 러닝 플랫폼을 활용한 온라인 트레이닝까지 지원한다.

김은지 BAT로스만스 대표는 “대한민국 일하기 좋은 100대 기업으로 선정돼 더욱 기쁘고 뜻깊다”면서 ”앞으로도 직원들의 목소리에 귀 기울여 유연하고 창의적인 업무 환경과 사내 문화를 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.