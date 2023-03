“LG전자의 미래 경쟁 상대는 오늘 우리가 만드는 TV”

“미래 LG전자의 경쟁 상대는 우리가 오늘 만드는 LG의 올레드(OLED·유기발광다이오드) TV입니다.”



8일 서울 서초구 LG전자 서초R&D캠퍼스에서 열린 ‘2023 LG TV 신제품 발표회’에서 HE상품기획담당 백선필 상무는 10년 뒤 OLED TV 시장에 대한 비전을 묻자 이같이 말했다. LG가 2013년 세계 최초로 OLED TV를 선보인 뒤 지난 10년간 전 세계 OLED TV 시장의 60%가량을 차지하며 압도적인 1위를 지켜온 자신감이 묻어났다.

LG전자가 올레드 TV 10년의 기술 혁신으로 더 완벽해진 2023년형 올레드 TV를 본격 출시한다. 사진은 더 밝고 선명해진 LG 올레드 에보(모델명: G3)가 집 안 공간에 조화롭게 배치된 모습. LG전자 제공

이날 발표회에서 LG는 △일반 OLED TV 대비 최대 70% 밝아진 ‘올레드 에보(evo)’ △전원선 외에 모든 선을 없앤 세계 최초 4K·120㎐ 무선 전송 솔루션 ‘시그니처 올레드 M’ △미니 LED를 탑재한 프리미엄 LCD TV인 ‘QNED 에보’ 등을 소개했다.



올레드 에보는 기존 동급제품 대비 빛 반사와 화면 비침 현상이 줄고, 업계 유일의 OLED TV 전용 인공지능 화질·음질 엔진인 ‘알파9 프로세서 6세대’를 탑재했다. 알파9는 영상 제작자의 의도를 분석해 화면 노이즈를 조절하는 업스케일링(Upscaling), 각 장면을 구역별로 세분화해 밝기를 세밀하게 조절하는 ‘다이내믹 톤 맵핑 프로’ 기술을 구현한다.



시그니처 올레드 M은 지난 CES2023 공식 어워드에서 ‘최고 제품’으로 선정된 바 있고, QNED 에보는 독자 고색재현(WCG) 기술인 ‘퀀텀닷(QD) 나노셀 컬러 테크놀로지’가 적용됐다. 모두 연내 출시 예정이다.



발표회에선 세계 최대 크기의 97형(대각선 길이 약 246㎝), 게이밍 시장을 노린 세계 최소 42형(대각선 길이 약 106㎝) 올레드 에보를 선보였다. 이밖에 올해 TV 사업의 새로운 비전인 ‘싱크 투 유, 오픈 투 올’(Sync to You, Open to ALL)에 맞춰 개인화 서비스가 한층 강화된 스마트TV 플랫폼 웹OS(webOS) 등도 공개됐다.



업계에선 당장 하루 뒤인 9일 10년 만에 OLED TV 신제품 발표회를 여는 삼성전자와 벌일 ‘TV전쟁’의 서막이 올랐다는 분석이 나온다. 백 상무는 삼성의 OLED 시장 진입에 “환영한다”며 여유를 보였다. 그는 “시장 확대 측면에서 경쟁자가 생기는 것이 반갑다”며 “너도나도 OLED 하겠다고 하는 걸 보니 OLED로 10년 동안 포기하지 않고 달려온 보람이 있다”고 덧붙였다.

LG는 OLED TV의 약점으로 꼽히는 ‘번인’(잔상) 현상에도 자신감을 드러냈다. HE연구소장 정재철 전무는 “10년간 고객 피드백을 받아들여 잔상 관련 기술만 10가지가 넘는다”고 말했다. 번인은 디스플레이 소자 일부가 열화돼 화면에 잔상이 남는 현상이다. 실제 삼성은 LG OLED TV의 번인 문제를 집중적으로 공격하며 “OLED는 TV에 적합하지 않은 기술”이라고 비판하기도 했다.



삼성은 9일 네오 QLED 8K, 네오 QLED TV와 함께 차세대 디스플레이 퀀텀닷-OLED를 적용한 OLED TV를 출시한다. 앞서 삼성은 2013년 OLED TV를 출시했다가 수율(결함이 없는 합격품의 비율) 문제로 사업을 접고 LCD TV에 집중했지만, 프리미엄TV 시장에서 OLED TV의 성장세가 두드러지자 전략을 수정한 것으로 보인다. 시장조사업체 옴디아는 올해 전 세계 OLED TV 출하량을 전년보다 14% 증가한 741만대로 전망했다.