벤츠 코리아 ‘2023 서울 모빌리티쇼’서 국내·아시아 최초 공개 모델 등 11개 모델 전시

더 뉴 EQS 580 4MATIC SUV 사진=메르세데스-벤츠 코리아 제공

메르세데스-벤츠 코리아㈜(대표이사 사장 토마스 클라인)는 오는 30일 프레스데이를 시작으로 31일 개막하는 2023 서울 모빌리티쇼에서 한국 최초 공개 모델 5종을 포함해 총 11종의 차량을 선보인다고 밝혔다.

메르세데스-벤츠 코리아는 이번 서울 모빌리티쇼에서 ‘The Star is Reborn’를 주제로, 메르세데스-마이바흐, 메르세데스-AMG, 메르세데스-EQ 등 모든 헤일로 브랜드(Halo Brand)를 어우르며 럭셔리를 새롭게 재해석하고 전동화 포트폴리오를 확장하는 다양한 차량 모델을 ‘아트 갤러리’ 컨셉 하에 다채롭게 선보일 예정이다.

먼저, 메르세데스-벤츠 코리아는 고성능 럭셔리 로드스터 AMG SL을 비롯해 전동화 모델과 럭셔리 한정판 모델 등 국내 공식 출시를 앞둔 주요 신차를 코리아 프리미어(Korean premiere)로 공개한다.

특히, 이번 쇼의 히어로 카인 더 뉴 메르세데스-AMG SL(The new Mercedes-AMG SL)은 럭셔리 로드스터 SL의 7세대 완전 변경 모델로, 오는 4월 공식 출시를 앞두고 이번 모빌리티쇼에서 국내 최초 공개된다. AMG SL은 지난 70년간 전 세계 슈퍼 스포츠카의 아이콘으로 사랑받아온 SL이 9년만에 귀환하는 새로운 세대 변경 모델인 동시에 AMG가 독자 개발한 첫 SL모델로 높은 기대를 모으고 있다.

2023년 내 국내 출시가 예정된 럭셔리 비즈니스 전기 SUV 더 뉴 EQE SUV(The new EQE SUV)와 고성능 순수 전기 럭셔리 비즈니스 세단 더 뉴 메르세데스-AMG EQE(The new Mercedes-AMG EQE) 또한 이번 모빌리티쇼를 통해 국내에 첫 선을 보인다.

메르세데스-벤츠 코리아 20주년을 맞아 연내 출시 예정인 스페셜 한정판 모델 메르세데스-AMG G 63 K-에디션20(Mercedes-AMG G 63 K-EDITION 20)도 이번 서울 모빌리티 쇼를 통해 가장 먼저 만나볼 수 있다. 메르세데스-마이바흐와 패션 아이콘 고(故) 버질 아블로가 콜라보한 전기 쇼카 ‘프로젝트 마이바흐(Project MAYBACH)’도 ‘2023 서울 패션위크’에 이어 다시 한번 많은 관람객들에게 선보인다.

그 밖에도 국내에 최초로 공개되는 한정판 모델 및 아시아 최초로 공개되는 쇼카도 함께 전시되어 더욱 화려한 볼거리를 제공할 예정이다.

또한, 2022년과 2023년 초 최근 출시된 신차 모델들도 함께 전시될 예정이다. 그 중에서도 올해 1월 출시되어 많은 호평을 받고 있는 더 뉴 EQS 580 4MATIC SUV(The new 580 4MATIC SUV)와 더 뉴 EQE 350 4MATIC (The new EQE 350 4MATIC)은 물론, 지난 해 출시된 AMG 최초의 고성능 전기차 메르세데스-AMG EQS 53 4MATIC+(Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+)와 럭셔리 비즈니스 전기세단 EQE 350+ 도 서울 모빌리티쇼를 통해 직접 보고 경험할 수 있다.

