2030부산엑스포 유치 열기 달아오른다

다음 달 초 2030세계박람회(엑스포) 유치를 위한 최대 관문인 국제박람회기구(BIE) 현지실사를 앞두고 있는 부산시가 범시민 엑스포 유치 열기 조성에 팔을 걷어붙였다. 부산을 대표하는 관광시설인 송도해상케이블카와 해운대블루라인파크에 엑스포 유치를 열망하는 ‘부기호’ 캠페인을 전개한다. 부기는 갈매기를 형상화한 부산시의 소통 캐릭터다.

부산시는 6월 30일까지 송도해상케이블카 캐빈 20대와 해운대블루라인파크 스카이캡슐 20대를 엑스포 유치 지원을 위한 ‘부기호’로 제작해 운영한다고 27일 밝혔다.

2030부산월드엑스포 유치를 희망하는 부산시민들의 열망을 담은 ‘부기호’가 송도해상케이블카에서 운행하고 있다. 부산시 제공

‘부기호’는 부산의 새로운 브랜드 슬로건 ‘부산이라 좋다(Busan is good)’와 엑스포를 결합한 ‘엑스포 열기 좋은 도시 부산(Busan is good for EXPO)’이라는 유치 응원 메시지와 함께 부기가 엑스포 유치를 응원하는 모습으로 제작됐다.

특히 2030엑스포가 대한민국의 첫 ‘등록 박람회’가 될 것이라는 의미를 강조하기 위해 부기호 랩핑 디자인에 ‘꽃가마’를 주축으로 총 9종의 한국적인 디자인 요소를 가미했다.

시는 부기호 운영과 함께 부기호 캠페인의 하나로 한국관광공사와 협업을 통해 국내외 관광객을 대상으로 엑스포 유치 응원 캠페인을 집중적으로 펼친다.

캠페인은 다음 달 30일까지 부기호 인증 이벤트와 엑스포 응원 댓글 이벤트를 먼저 진행하고, 다음달 1일부터 9일까지 부기호 홍보 부스 운영 등 온·오프라인을 통해 엑스포 유치 열기를 한층 가열시킬 예정이다.

부산을 찾는 관광객들이 송도해상케이블카와 해운대블루라인파크가 있는 서부산과 동부산에서 엑스포 유치 응원의 마음을 안고 하늘을 나는 부기를 보게 되면 엑스포 유치에 더욱 공감할 것으로 기대된다.

2030부산월드엑스포 유치를 희망하는 부산시민들의 열망을 담은 ‘부기호’가 해운대블루라인파크를 운행하고 있다. 부산시 제공

이를 위해 시는 31일 시청 국제의전실에서 한국관광공사, 송도해상케이블카, 해운대블루라인과 부기 활용 국내외 관광객 대상 엑스포 홍보 협력 등의 내용을 담은 업무협약을 체결한다.

박형준 부산시장은 “이번 캠페인은 2030부산세계박람회 유치 열기를 전 세계에 알리는 계기가 될 것”이라며 “부산을 찾는 국내외 관광객과 시민들에게 부기호가 색다른 즐거움을 선사하는 동시에 엑스포 유치 응원 분위기 조성에도 많은 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.