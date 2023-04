"아들의 실종 소식에도 아버지는 묵묵히 직무 수행했다"

“아들이 실종됐다는 소식을 듣고도 아버지는 묵묵히 직무를 수행했다.”

6·25전쟁 당시 미 8군 사령관을 지낸 제임스 밴플리트 장군(육군 대장)의 가슴아픈 사연이 우리의 심금을 울린다. 유엔군사령부는 밴플리트 장군의 외아들 짐 밴플리트(1925∼1952)의 71주기 기일을 맞아 사회관계망서비스(SNS)를 통해 고인을 애도하고, 밴플리트 장군이 보여준 초인적인 정신을 높이 평가했다.

6·25전쟁 당시 미 8군 사령관을 지낸 제임스 밴플리트 장군(오른쪽)과 그의 외아들인 짐 밴플리트. 공군 조종사로 6·25전쟁에 참전한 짐 밴플리트는 1952년 4월 작전 도중 실종(전사로 추정)됐다. 유엔사 SNS 캡처

짐은 아버지와 마찬가지로 웨스트포인트 육군사관학교를 졸업하고 대를 이어 군인의 길을 걸었다. 육군항공대 조종사였던 짐은 1946년 육군항공대가 공군으로 독립하며 소속이 공군으로 바뀌었다.

한반도에서 6·25전쟁이 발발하고 아버지가 8군 사령관에 임명된 뒤 짐은 한국 근무를 자원했다. “아버지를 돕겠다”며 신혼의 달콤함도 뒤로한 채 전쟁터로 향했다. 1952년 4월4일 그는 “북한 철도를 파괴하라”는 명령을 받고 출격했다. 적지에서 작전을 펼치던 중 그가 몰던 폭격기가 적탄에 맞았다. 미군은 격추 후 실종된 것으로 파악했다. 그때 짐의 나이 27세로 계급은 대위였다.

8군 사령관 밴플리트 장군에게 즉각 이 사실이 보고됐다. 유엔사는 SNS에 올린 글에서 “짐의 아버지는 이 비극적인 소식을 듣고도 묵묵히 직무를 수행했다”(His father continuing to serve after receiving the tragic news)고 밝혔다. 밴플리트 장군의 초인적 정신력과 의연한 군인정신에 찬사를 보낸 것이다.

여러 정황상 전사로 판단되자 미군은 시신이라도 수습할 목적에 수색대를 보냈다. 추락 지점이 적지에 있어 매우 위험한 임무였다. 얼마 뒤 밴플리트 장군은 수색 중단을 지시하며 이렇게 말했다. “내 아들 찾는 것보다 다른 작전이 더 중요하다.” 그로부터 60년이 지난 2012년 짐의 흉상이 오산공군기지에 세워졌다.

한국에서 하나뿐인 아들을 잃었기 때문인지 이후 밴플리트 장군은 한국군의 젊은 장교 양성에 심혈을 기울였다. 우리 육사가 현대적 교육체계를 갖춘 것은 전적으로 밴플리트 장군의 공이다. 1953년 8군 사령관에서 물러나 미국으로 돌아간 뒤에도 1992년 100세를 일기로 별세할 때까지 한국과 한국군에 대한 관심의 끈을 놓지 않았다. 1957년 한·미 우호 증진을 위해 비영리단체 ‘코리아소사이어티’를 설립한 것이 대표적이다. 오늘날 한·미 동맹에 기여한 이에게 그의 이름을 딴 ‘밴플리트상’이 수여된다.