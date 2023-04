자이에스앤디 음식물 처리기 파이널키친, ‘레드닷 디자인 어워드’ 최고상 수상

자이에스앤디(자이S&D)는 자사 프리미엄 미생물 음식물 처리기 파이널키친(FINAL KITCHEN)이 2023년 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 제품디자인 부문에서 최고상을 수상했다고 11일 밝혔다.

지난해 국내 2022 ‘굿디자인 코리아(Good Design Korea)’에서 우수디자인(GD) 제품으로 선정된데 이어 올해는 세계 3대 디자인 어워드인 레드닷 디자인 어워드에서 제품디자인 부문 최고상에 해당하는 BEST OF THE BEST를 수상하며 프리미엄 디자인을 인정받았다.

음식물 처리기 제품이 2007년에 레드닷 디자인 어워드 제품디자인 부문 상을 수상한 적은 있지만, 최고 영예인 BEST OF THE BEST 수상은 파이널키친이 최초이다. 파이널키친은 심플한 외형과 라운드형 모서리의 정교한 디자인을 적용하여 어떠한 인테리어와도 잘 어울리며, 국내는 물론 세계의 디자인 대회에서 수상하며 주방 공간의 품격을 높이는 디자인의 가치를 보여 주었다.

파이널키친은 ‘자이에스앤디’가 직접 개발하여, 생산 및 판매하는 제품으로 특허 받은 친환경 미생물 제제를 통해 완성도 높은 음식물처리 솔루션을 제공한다. 또한 센서 인식 자동 도어 시스템, 사용자의 니즈를 반영한 비움 막대, 특수 활성탄을 통한 탈취 기능 등의 특장점을 갖고 있다.

자이에스앤디 관계자는 “이번 BEST OF THE BEST 수상을 통해 파이널키친의 프리미엄 디자인을 세계적으로 인정받게 되어 기쁘다. 많은 고객들이 파이널키친을 통해 주거생활에 프리미엄을 더해주는 경험을 갖기를 바란다”고 밝혔다.

한편, 레드닷 디자인 어워드는 세계 3대 디자인 대회인 독일 IF어워드, 독일 레드닷 디자인 어워드, 그리고 미국의 IDEA 중 하나로 제품 디자인 부문, 브랜드/커뮤니케이션 부문, 콘셉트 부문으로 나누어 산업 제품의 디자인을 평가하는 세계적으로 권위있는 시상식이다. 이번 레드닷 디자인 어워드는 전 세계 40여개국에서 6,500여개의 제품이 출품되었으며, 51개의 카테고리로 진행됐다.