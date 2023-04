블랙핑크 지수의 ‘꽃’ 빌보드서 돌풍

걸그룹 블랙핑크의 지수(사진)가 지난달 발표한 솔로 음반 타이틀곡 ‘꽃’이 미국 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌’(미국 제외)에서 각각 2위를 기록했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 11일 밝혔다. 두 차트는 세계 200여개 지역에서 수집한 스트리밍과 다운로드 수치를 토대로 순위를 매긴다.



빌보드는 “지수는 로제와 리사에 이어 이 두 차트의 ‘톱10’에 진입한 블랙핑크 세 번째 멤버”라고 소개했다. ‘꽃’은 전 세계적으로 1억870만건의 스트리밍과 2억1000만건의 다운로드를 기록했다. 이는 빌보드 글로벌 차트 출범 이후 세 번째로 높은 첫 주 스트리밍 기록이라고 빌보드는 전했다. 1위는 블랙핑크 동료 리사의 ‘라리사’(LALISA)가 기록한 1억5260만건이었다.



한편 이날 블랙핑크의 히트곡 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That) 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 12억건을 넘어섰다. 이는 2020년 6월 공개 이래 약 2년 9개월 만이다. 이로써 블랙핑크는 ‘뚜두뚜두’(20억뷰), ‘킬 디스 러브’(Kill This Love·17억뷰), ‘붐바야’(15억뷰), ‘마지막처럼’(12억뷰) 뮤직비디오와 ‘하우 유 라이크 댓’ 안무 영상(13억뷰)에 이어 여섯 번째 12억뷰 영상을 보유하게 됐다.