르노코리아자동차(대표이사 스테판 드블레즈)가 다재다능한 신개념 SUV QM6 퀘스트를 주제로 5월 11일까지 고객 아이디어 응모 캠페인을 진행한다.

‘how to use THE NEW QM6 QUEST(하우 투 유즈 더 뉴 QM6 퀘스트)’로 명명된 이번 디지털 캠페인은 QM6 퀘스트만의 넓은 공간을 어떻게 활용할 수 있을지에 대해 고객들의 다양한 아이디어를 자유롭게 응모 받는 형태로 진행된다.

QM6 퀘스트 활용에 대한 고객 아이디어 응모는 르노코리아자동차 홈페이지를 통해 접수 가능하다. 응모된 아이디어는 참신함, 재미 요소, 실현 가능성 등 각 항목별 평가를 통해 순위가 집계되며, 1등으로 선정된 고객에게는 아이패드 프로(1명), 2등은 에어팟 맥스(3명)가 증정된다. 또한 응모 고객 중 100명에게는 추첨을 통해 베스킨라빈스 파인트가 참가상으로 제공될 예정이다.