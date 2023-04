셀트리온, 청바지·후드티·덧신양말 금지?…“직장인으로서 품격 맞는 복장 갖추자”

셀트리온이 사내 예절 차원에서 복장 준수 캠페인을 벌이자 일부 직원들이 불만을 토로하고 있다.

21일 업계에 따르면 셀트리온은 지난 19일 임직원에게 '직장인의 기본 소양 지키기 캠페인'이라는 제목의 이메일을 발송했다.

회사는 이메일에서 "그간 코로나로 공장 간 이동 시 가운닝을 착용하는 등 여러 어려움을 고려해 캐주얼 복장을 허용했다. 코로나 팬데믹 상황이 완화되면서 이러한 어려움도 해소됐다. 이제 다시 직장인으로서 품격에 맞는 복장을 갖추자"고 했다. 가운닝은 의약품 생산 공장에 들어가기 전 방진복 등으로 환복하는 것을 말한다.

그러면서 라운드티, 청바지, 트레이닝 바지, 후드티, 덧신 양말을 금지하고 임원은 최소한 정장을 착용하라고 안내했다.

점심시간에 미리 줄 서서 대기하지 않기, 상사·직장 동료와 서로 목례로 인사하기 등 당부 사항도 포함됐다.

이에 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에서는 일부 직원들의 불만이 나왔다. 한 이용자는 "(회장이) 복장뿐만 아니라 점심시간 10분 전에 착석해라, 근무 시간에 핸드폰 사용하지 말아라 등 말도 안되는 말씀을 하셨다"고 했다.

셀트리온은 "코로나19가 완화되고 일상회복이 본격화되는 시점에서, 업무에 매진할 수 있는 환경을 조성하자는 취지로 공지한 권고 사항이었다"며 "이미 시행 중인 'Going to the basic'(고잉 투 베이직) 사내 캠페인의 연장선상"이라고 밝혔다.

고잉 투 베이직은 업무 환경 개선을 위해 정리 정돈을 습관화하자는 내용의 캠페인이다.