“한동훈 딸 입학 분노” 국제 청원에도 MIT “한 양의 입학 결정 고수”

한동훈 법무부 장관 딸의 미국 매사추세츠공대(MIT) 합격 소식이 지난 10일 한 매체를 통해 알려진 뒤 자신을 ‘미주 한인 엄마’라 소개한 누리꾼이 입학 경위를 조사해달라는 취지의 글을 세계 최대의 청원 사이트인 ‘체인지 닷 오알지’에 게재했다. 이 청원에는 25일 오전 11시30분 기준 4만1000여명이 동의했다. 체인지 닷 오알지 홈페이지 캡처

한동훈 법무부 장관 딸의 미국 매사추세츠 공대(MIT) 합격 경위를 다시 살펴봐야 한다는 국제 청원 등 목소리에도 한 장관 딸의 입학에 변함이 없다는 MIT 입장을 다룬 외신 보도가 나왔다.

영자신문 코리아타임스(The Korea Times)는 지난 23일 MIT가 한 장관 딸의 입학 결정을 그대로 유지하기로 했다고 보도했다. MIT 미디어 담당 사라 맥도넬 부국장은 코리아타임스에 한 장관 딸의 입학 결정을 유지한다고 말했다.

맥도넬 부국장은 이 매체에 “MIT 입학처는 학문의 진실성을 매우 중요하게 생각한다(MIT Admissions takes academic integrity very seriously)”며 “지원자 관련 문제를 조사하고 심사 결과에 따라 적절한 조치를 취한다”고 덧붙였다.

그러면서 맥도넬 부국장은 “MIT가 한 양의 입학 결정을 계속 고수하고 있다고 단언할 수 있다(I can affirm that MIT continues to stand by its offer of admission to Ms. Han)”고 강조했다.

이러한 보도는 한 장관 딸의 MIT 합격 경위 재조사 촉구 등 목소리에도 학교 측 입장에는 변함이 없다는 것으로 해석된다.

맥도넬 부국장은 “사생활 보호를 위해 지원자가 제출한 정보를 공개하지 않고 있다”며, 이번 문제에 관해 더 이상의 정보나 입장 등을 내지 않을 것이라는 취지로도 거듭 밝혔다.

앞서 지난 10일 한 매체가 한 장관 딸이 MIT에 합격했다는 소식을 보도한 후, 미국 거주 한인 여성 커뮤니티를 표방하는 ‘미씨쿠폰’ 홈페이지와 각종 사회관계망서비스(SNS) 등에는 한 장관 딸의 MIT 합격 경위를 학교가 다시 살펴봐야 한다는 글이 올라왔다.

특히 세계 최대 청원사이트 ‘체인지 닷 오알지(change.org)’에는 자신을 ‘미주 한인 엄마’라 부른 누리꾼이 서명 인원 3만5000명을 목표로 ‘MIT shouldn’t be a playground for cheaters(MIT는 부정행위자들의 놀이터가 되어서는 안 된다)’는 제목의 한 장관 딸 입학 경위를 조사해달라는 청원글을 올려 25일 오전 11시30분 기준 총 4만1000여명이 동의했다.

이에 맞서 ‘Stop Attacking Viciously on the Admission of a Korean Politician's Daughter to MIT(한국 정치인 딸의 MIT 입학에 대한 맹렬한 공격을 중지하라)’는 제목의 1000명 서명 목표 청원글은 같은 시간을 기준으로 1300여명이 서명했다.