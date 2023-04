국내·외 재해재난 구호·지원 활동 총력 [사회공헌 특집]

LS그룹은 창립 이후 ‘미래세대의 꿈을 후원하는 든든한 파트너’라는 철학을 바탕으로 재해재난 성금 기부, 지역사회 소외계층 지원, 글로벌 개발사업 등을 매년 진행하고 있다.

LS그룹 베트남법인 임직원들이 지난해 11월 베트남 하이즈엉에 있는 응옥키 초등학교에서 로봇 코딩 클래스 교육을 참관하고 있다. LS그룹 제공

LS그룹은 올해 4월 산불 피해로 특별재난지역으로 선포된 강릉시 주민들을 돕기 위해 3억원의 성금을, 2월에는 강진으로 큰 피해를 본 튀르키예 지진피해 복구를 돕기 위해 현금과 현물 총 30만달러(약 4억원) 상당을 기부했다.



성금 기탁에는 6개 계열사(LS전선, LS일렉트릭, LS MnM, LS엠트론, E1, 예스코홀딩스)가 참여했다.



글로벌 사회공헌 활동으로는 2007년부터 베트남, 인도, 방글라데시, 캄보디아 등 4개국에 대학생과 LS 임직원 25명으로 구성된 약 1000여명의 LS 대학생 해외봉사단을 파견해 왔다. 파견 지역에 매년 8~10개 교실 규모의 건물인 LS드림스쿨을 신축해 현재까지 베트남 하이퐁·하이즈엉·호치민·동나이 등지에 총 21개의 드림스쿨을 준공했다.



베트남 학교 내 IT 인프라가 열악하다는 점에서 고려해 지난해 10월부터는 베트남 초등학교 3~5학년을 대상으로 드림스쿨 IT 교실을 운영하고 있다.



기존에 신축한 드림스쿨 중 2개 학교를 선정해 IT 교실을 리모델링했다. 컴퓨터, 스마트TV, PC용 책걸상 등을 교체하고, 로봇 코딩 교육 클래스를 6개월간 진행하고 있다.



주요 계열사별로 LS전선은 폐자원 순환 생태계 구축에 앞장서고 있다. 지난해 LS전선은 고객이 사용한 폐목재 드럼을 재활용하는 온라인 플랫폼 ‘온 드럼’(ON DRUM)을 구축해 하반기부터 본격 운영에 돌입했다. 제품 생산부터 폐기까지 전 과정에서 기업의 책임을 확대하는 ESG 경영 강화 정책의 일환이다.