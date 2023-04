“2연석 70만원에 팝니다” 브루노마스 콘서트 티켓 암표상 번개장터 등장

27일 중고거래 플랫폼 번개장터에 올라온 브루노마스 콘서트 티켓 암표상들의 글들 갈무리.

세계적인 팝스타 브루노마스의 내한 콘서트 티켓팅이 27일 낮12시에 진행된 가운데 기존 티켓 가격 2배를 제시하는 암표상들의 글이 이날 오후 부지기수로 올라왔다.

이날 낮 12시 인터파크티켓 에서는 현대카드 소지자에 한해서 6월 17~18일 양일간 진행되는 콘서트 티켓에 대한 선예매를 진행했고 세계적인 팝스타의 공연답게 예매시작 1시간도 되지 않아 모든 티켓이 팔려나갔다.

27일 낮 12시 30분 인터파크 티켓을 통해 브루노마스의 콘서트를 티켓팅하는 PC화면. 양다훈 기자

필자 역시 티켓팅을 시도, 정각에 맞춰 예매 버튼을 눌렀지만 16만명이라는 대기 번호가 찍히며 브루노마스의 인기와 암표상들의 행태를 실감하게 했다. 서서히 숫자는 줄어들어 1시를 조금 넘긴 시각에 접속했지만 이미 모든 좌석이 팔려나간 상태였다.

번개장터에 올라온 한 암표상의 글을 살펴보면 16만 8000원의 티켓 가격을 35만원에 팔았는데 이는 2배가 넘는 가격이었다.

이날 티켓팅은 현대카드 회원들로만 진행됐고 내일 낮12시에는 현대카드를 소지 하지 않은 사람들도 티켓팅을 할 수 있다. 다만 이날 진행됐던 티켓팅에 비해 예매할 수있는 좌석은 현저히 낮은 수준이다.

앞서 현대카드는 자사 콘서트 브랜드 ‘슈퍼콘서트’의 27번째 행사로 브루노마스를 초청해 진행한다고 밝혔다.

브루노마스는 미국의 대중음악을 대표하는 싱어송라이터로 가창력, 춤, 작곡, 연주, 퍼포먼스 모두 세계 최정상급으로 평가받고 있다. 음색 또한 감미로우며 라이브 실력 또한 출중해 전세계 어딜가나 콘서트는 매진행렬이다.

히트곡 또한 부지기수로 Just the Way You Are, Grenade, The Lazy Song, When I Was Your Man, Uptown Funk, That's What I Like 등이 있다.