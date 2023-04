바이든 “재능 많은 남자” 트윗에… 尹 “따뜻한 환대 감사” 답글

윤석열 대통령(오른쪽)이 지난 26일(현지시간) 백악관에서 국빈 만찬에서 돈 맥클린의 ‘아메리칸 파이’를 열창하고 있다. 조 바이든 미국 대통령이 옆에서 환호하는 모습. AP=뉴시스

조 바이든 미국 대통령이 지난 26일(이하 현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 국빈 만찬에서 윤석열 대통령이 돈 맥클린의 ‘아메리칸 파이’를 열창하는 모습이 담긴 영상을 트위터에 올렸다.

바이든 대통령은 “윤 대통령은 재능이 많은 남자”라고 적었고, 이에 윤 대통령은 27일 “따뜻하게 환대해 주셔서 감사하다”는 답글(트위터 메시지)을 보냈다.

조 바이든 미 대통령 트위터 갈무리.

바이든 대통령은 전날 만찬에서 윤 대통령에게 돈 맥클린의 친필 사인이 담긴 통기타를 선물했다.

이후 음악 공연에서 초청 가수들은 앙코르 무대로 윤 대통령의 학창시절 애창곡인 ‘아메리칸 파이’를 불렀고, 바이든 대통령은 윤 대통령을 무대에 부른 뒤 직접 불러줄 것을 요청했다. 바이든 대통령의 부인 질 바이든 여사가 윤 대통령을 무대로 밀었다고 한다.

바이든 대통령은 “아들들이 어렸을 때 이 노래를 좋아했으며 가사 중 ‘위스키 앤 라이(whiskey ‘n rye)’를 ‘위스키 앤 드라이(whisky and dry)’로 바꿔 불렀다”고 말했다.

바이든 대통령에겐 원래 2남1녀가 있었는데, 큰 아들인 보 바이든은 델라웨어주 법무장관을 역임했지만 46세였던 지난 2015년 뇌종양 투병 끝에 세상을 떠났다. 아들이 세상을 떠나자 바이든은 2016년 대선 출마를 포기할 정도로 힘들어한 것으로 전해진다.

그의 노래 요청에 윤 대통령은 “한미 동맹의 든든한 후원자이고 주주이신 여러분들께서 원하시면 한 소절만… 그런데 이거(가사) 기억 날지 모르겠다”라며 피아노 연주를 부탁했다.

곧이어 피아노 연주가 흘러나왔고 윤 대통령은 “A long long time ago, I can still remember how that music used to make me smile(아주 오래전을 난 기억해. 그 음악이 얼마나 나를 웃게 해 주었는지)”라며 약 1분간 아메리칸 파이의 앞 소절을 열창했다.

이에 만찬장은 환호성으로 가득 찼고, 윤 대통령의 노래가 끝나자 내빈들은 모두 일어나 기립 박수를 보냈다.