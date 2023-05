한미동맹에 “값진 유산” 尹, 바이든 대통령 부부에 “서울서 멋진 한식으로 보답하길”

미국을 국빈 방문한 윤석열 대통령이 지난달 26일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 공식 환영식에서 조 바이든 미국 대통령(오른쪽)과 악수하고 있다. 워싱턴=연합뉴스

미래세대에 넘겨야 할 ‘값진 유산’이라는 의미를 한미동맹에 부여한 윤석열 대통령이 가장 인상적인 국빈 만찬을 조 바이든 미국 대통령 부부에게 보답할 수 있기를 바란다는 마음을 추가로 전했다.

윤 대통령은 1일 오전 공식 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 지난달 24~30일 미국 국빈 방문 관련, 조 바이든 대통령 부부애게 “아내도 정말 많은 감사를 전하고 싶어 한다(my wife also wishes to convey her many, many thanks)”며 이같이 말했다.

윤 대통령은 “특히 가장 인상적인 국빈 만찬(most impressive state dinner)을 준비해 준 바이든 박사에게”라는 말로 조 바이든 대통령의 부인 질 바이든 여사에게도 감사의 뜻을 표한 뒤, “서울에서 멋진 한식으로 보답하길 바란다”고 덧붙였다.

앞서 윤 대통령은 지난달 30일 SNS에서 한미동맹에 ‘미래세대에 온전히 넘겨야 할 값진 유산(a valuable legacy)’이라는 의미를 부여했다.

윤 대통령은 한미 양국의 ‘가치 동맹’을 강조한 조 바이든 미국 대통령의 트위터 글을 리트윗하며 영문으로 이같이 적은 후, “(바이든 대통령) 내외분의 세심한 환대에 정말 감사하다”고 인사했다.

윤 대통령은 그러면서 “우리는 청년들의 피로 맺은 혈맹이자 자유에 기반한, 정의롭고 미래로 향하는, 모든 삶을 아우르는 포괄적 동맹”이라고 강조했다.

윤 대통령의 글에 관해 김은혜 홍보수석은 같은 날 서면브리핑에서 “윤 대통령이 이번 미국 국빈 방문에서 자유 민주주의 시장경제를 기반으로 국민이 주인인 나라를 재건하겠다는 취임사 약속 그대로의 철학과 기조를 보여드렸다”고 설명했다.

김 수석은 “정부 출범 1주년을 맞아 한미관계를 비롯해 대한민국에 새로운 변화가 시작되고 있음을 알려드리는 계기가 됐다”고 말했다.