“잠깐! 여기 들어오시면 안 돼요” 노키즈존 이어 노시니어존 등장 [어떻게 생각하십니까]

“얘들아, 얼마 전 고등학교 동창회 갔다가 가까운 친구 넷이서 뭔가 허전하기도 하고 오랜만이기도 해서 근처 카페를 찾았어. 옛날 다방커피 마시면서 그저 이야기 나눌 생각이었지. 마침 카페가 보이길래 들어갔어. 그런데 앞서 들어가던 친구가 멈칫하는 거야. 직원이 ‘잠깐만’ 하더니 안에 들어가 물어보고 나와 하는 말이 ‘여기 들어오시면 안 돼요’ 우리 넷은 금방 알아들었어. 아무 말도 않고 돌아서 나왔지. 되묻지도 따지지도 않았어. ‘노키즈존’이란 말 들어봤지만 ‘노-노인존’이 있네?! 서울에?”

39만명의 팔로워를 보유한 여든살 노부부 이찬재, 안경자씨가 본인들이 운영하는 인스타그램에 일주일 전 올린 게시물이다. 이씨 부부는 인스타그램에 그림과 함께 짧은 글을 올리는데, 이날은 서울에서 ‘노시니어존’을 맞닥뜨린 경험을 글로 썼다. 남성 4명이 카페에서 터덜터덜 걸어 나오는 그림도 함께 첨부했다.

인스타그램 계정을 운영하는 노부부 이찬재, 안경자씨가 일주일 전 노시니어존을 마주한 경험을 올리며 함께 첨부한 그림. 인스타그램 캡처

노부부가 올린 게시물엔 “말도 안 되는 차별”이라는 의견이 주를 이뤘다. 영어와 스페인어로도 글을 올려 외국인 팔로워가 많은데, 외국인들은 믿을 수 없다는 반응을 보였다. 한 외국인은 “뭐라고요? 미국으로 오세요. 여기선 원하는 카페는 어디든 들어갈 수 있어요(Wait, what? You guys come to the states and you can go to any coffee shop you want.)”라고 했고, 또 다른 외국인도 “이건 또 무슨 차별인가요. 매우 실망스럽네요(What kind of discrimination is this? Very disappointing)”라고 댓글을 달았다.

노부부 게시물이 올라온 지 며칠 지나지 않은 지난 8일, 어버이날이었던 이날 한 온라인 커뮤니티에 올라온 한 장의 사진이 또 다시 노시니어존에 대한 논란을 촉발했다. 한 네티즌이 올린 사진엔 카페 출입문에 ‘노시니어존(60세 이상 어르신 출입제한)’이란 문구가 적혀있었다. 글을 올린 네티즌은 “참고로 이곳은 딱히 앉을 곳도 마땅찮은 한 칸짜리 커피숍. 한적한 주택가”라며 “무슨 사정일지는 몰라도 부모님이 지나가다 보실까봐 무섭다”고 했다.

‘아이들은 출입할 수 없다’는 ‘노키즈존’에 이어 ‘노시니어존’도 등장하며 네티즌 갑론을박이 이어지고 있다. ‘노OO존’을 만드는 건 자영업자 자유라는 주장과 ‘노OO존’은 차별을 조장하고 차별을 허용하는 사회를 만든다는 비판이 팽팽히 맞선다.

9일 구글 맵의 ‘노키즈존 지도’를 보면 전국에서 451개의 노키즈존이 운영 중이다. 2014년 본격적으로 생기기 시작한 노키즈존이 이제는 보편화한 것이다.

지난 8일 한 누리꾼이 온라인 커뮤니티에 올린 ‘노시니어존’ 카페 사진. 온라인 커뮤니티 캡처

노키즈존이 늘면서 다른 종류의 노OO존도 생기고 있다. 2019년엔 ‘49세 이상 정중히 거절합니다’라는 안내문을 붙인 식당이 화제가 됐다. 당시 식당 주인은 언론 인터뷰에서 “(일부) 아저씨들이 ‘이쁜이 어딨지?’ 하는 식으로 얘기를 해서 힘들게 했다. 괜찮은 손님들에게는 미안하지만, 제가 장사하기 위해서는 어쩔 수 없다”고 설명했다.

지난해엔 ‘40대 이상 커플 손님은 받지 않겠다’는 캠핑장이 알려져 논란이 됐다. 당시 캠핑장은 예약 공지를 통해 “캠핑장 내 숙소를 전부 카라반으로 교체했는데, 이는 20~30대 고객 취향에 맞춘 것이므로 40대 이상 고객에게는 적합하지 않다”며 “자녀가 있는 가족 외에, 40대 이상 고객님들은 예약을 자제해주시길 부탁드린다”고 했다.

특정 집단을 금지하는 이 같은 행위에 네티즌 반응은 엇갈린다. 우선, 찬성하는 쪽은 출입금지한 집단 중 일부가 다른 고객 매장 이용에 피해를 주는 경우가 많기 때문에 노OO존이 설정된 것이라며 이를 자영업자의 자유로 봐야 한다고 주장한다. 한 네티즌은 “분명 이유가 있었을 것이고 저런 결정을 할 수밖에 없을 정도의 경영상 원인이 있는 것”이라며 “경영 방침대로 결정을 한 것뿐일 텐데 딱히 문제가 될 거라 생각하지 않는다”고 했다. 또 다른 네티즌도 “불법이 아닌 이상 가게 입장을 존중한다”며 “본인이 가려서 받겠다는데 60세 이상 입장에선 다른 데 가면 그만”이라고 했다.

지난 4일 용혜인 기본소득당 의원이 서울 여의도 국회 소통관에서 23개월 아들과 함께 어린이날 맞이 노키즈존 관련 입장 발표 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

반면 노OO존을 반대하는 쪽은 특정 집단을 막는 행위 자체가 차별이라고 지적한다. 한 네티즌은 “갈수록 혐오와 차별을 이해받는 사회”라며 “알바부터 매장 매니저, 사장도 잠깐 해봤지만 진상은 어느 집단에 속해있지 않고 그냥 진상일 뿐이다. 그걸로 차별이 정당화될 수 없다”고 주장했다. 다른 네티즌도 “여러 사람의 마음을 상하게 할 수 있고 사회적으로 약자인 노인을 차별하는 걸로 보일 수 있다”고 우려했다.

국가인권위원회는 2017년 노키즈존에 대해 차별행위가 될 수 있다고 판단한 바 있다. 당시 인권위는 노키즈존을 설정한 식당 주인에게 해당 조치의 철회를 권고했다. 인권위는 결정문에서 “모든 아동 또는 아동을 동반한 보호자가 사업주나 다른 이용자에게 큰 피해를 입히는 것은 아니며, 무례한 행동으로 타인에게 피해를 주는 이용자가 아동 또는 아동을 동반한 보호자에만 국한되는 것 또한 아니다”라며 “아동 및 아동을 동반한 보호자의 식당 이용을 전면적으로 배제하는 것은 일부의 사례를 객관적, 합리적 이유 없이 일반화한 것에 해당한다”고 판단했다. 다만 인권위 결정은 권고에 불과해 노OO존을 운영한다고 해서 법적으로 문제가 되는 건 아니다.