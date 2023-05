김건희 여사에 ‘패션만 좇는 사람’ 묘사한 美 유력지…현지 독자 “무례하다”

미국을 국빈 방문한 윤석열 대통령과 김건희 여사가 지난달 26일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 국빈만찬에 도착, 조 바이든 미국 대통령·질 바이든 여사와 기념 촬영을 하고 있다. 워싱턴=연합뉴스

윤석열 대통령의 부인 김건희 여사를 ‘패션만 좇는 사람’이라는 취지로 묘사한 미국 워싱턴포스트(WP) 기사에 현지의 한 독자가 ‘한국 대통령 부인을 모욕하지 말라’는 독자 메시지를 투고한 것으로 알려졌다.

WP는 현지시간으로 지난 12일 독자들이 보낸 의견을 소개하는 섹션에서 ‘한국 대통령의 부인을 모욕하지 말라(Please don't insult South Korea's first lady)’라는 내용의 독자 메시지를 소개했다.

미국 버지니아주 폴스처치에 사는 로널드 하이탈라씨는 WP가 윤 대통령 내외의 국빈 방문을 다룬 지난달 27일자 기사에서 김 여사를 ‘clothshorse’로 표현한 대목을 문제 삼았다. 이 단어는 사전상으로 ‘옷 자랑하는 사람’, ‘최신 패션만 좇는 사람’, ‘실내용 빨래 걸이’ 등 뜻으로 풀이된다.

WP는 기사에서 조 바이든 대통령의 부인 질 바이든 여사가 국빈 만찬 때 입은 의상이 절제됐다면서, 평소에도 바이든 여사가 패션을 과시하지 않으려 한다는 데 초점을 맞췄다.

아울러 “질 바이든의 신념은 브랜드 이름이 자주 화제가 되어서는 안 된다는 것(Biden's belief is that a brand name should rarely be a talking point)”이라면서 “옅은 보라색이 그녀를 돋보이게 할 수 있지만 그녀는 손님들의 의상, 특히 ‘clotheshorse’로 잘 알려졌으며 폭넓은 시폰 스커트와 작은 하얀 장갑을 착용한 김 여사가 패션 감각을 드러내도록 하는 데(provide the fashion credentials) 더 행복을 느낀다”고 전했다.

김 여사가 옷의 유행에 지나치게 관심이 많은 사람이라는 취지의 표현으로 해석됐다.

기사는 김 여사에 대한 추가 언급 없이 역대 미국 대통령 부인의 패션을 비교하면서 질 바이든 여사의 패션 철학을 다뤘다.

하이탈라씨는 “기사의 어떤 내용도 그런 묘사를 입증하지 않았다”고 지적했다. 이어 장문의 기사 속에서 더 이상 김 여사 언급은 없었지만, 이 같은 내용은 미국 정부의 업무를 더 힘들게 할 수 있다고도 했다. 그는 “방문객의 의상을 평가해서 달성하는 것은 많지 않으며, 방문객의 의상에 대한 불필요한 부정적인 논평은 무례하다”고 강조했다.

하이탈라씨의 메시지는 ‘미국 워싱턴포스트 아닌가’, ‘단어가 중요하다’ 등 WP를 향한 더 잘해달라는 당부로 마무리됐다.