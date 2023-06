그룹 블랙핑크가 호주 시드니 공연을 성황리에 마쳤다.

블랙핑크는 지난 16일과 17일 양일간 호주 시드니 쿠도스 뱅크 아레나에서 '블랙핑크 월드투어 [본 핑크] 시드니'를 개최했다. 2019년 이후 약 4년 만의 호주 공연이다.

이번 공연은 첫 월드투어 '인 유어 에이리어(IN YOUR AREA)' 대비 2배 확대된 규모로 진행됐다. 지난 10일과 11일 멜버른에 이어 시드니까지 총 4회 공연이 모두 매진되며 공연장에 약 5만 관객을 동원했다.

블랙핑크는 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'과 '프리티 새비지(Pretty Savage)', '휘파람'으로 무대의 포문을 열었다. 이어 '러브시크 걸스(Lovesick Girls)', '킬 디스 러브(Kill This Love)', '핑크 베놈(Pink Venom)' 무대와 지수, 멤버들의 솔로 퍼포먼스 무대를 펼쳤다.

호주 공연을 마친 블랙핑크는 프랑스 파리에서 월드 투어를 이어간다.

<뉴시스>뉴시스>