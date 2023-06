더 끈적하게… 더 유쾌하게… 타락한 세상을 꼬집다

세계적 뮤지컬 ‘시카고’의 배경은 유흥과 환락, 폭력, 살인, 배신이 뒤엉키고 부정부패가 만연하지만 사법 제도 등 사회적 정화 시스템은 제대로 작동하지 않는 1920년대 미국 시카고다. 타락한 세상의 민낯과 욕망의 구렁텅이에서 허우적거리는 인간 군상을 보여 준다. 하지만 무겁거나 심각하지 않다. 오히려 그 반대다. 신나고 경쾌하다. 농염하고 흥겨운 재즈 선율을 중심으로 한 빅밴드의 라이브 연주와 섹시한 의상과 몸매를 자랑하는 배우들의 관능적인 춤이 어우러진 한편의 사회 풍자극 같아서다. 1996년 연출가 월터 보비와 안무가 앤 레인킹이 ‘시카고’를 새로 다듬어 무대에 올린 뒤 미국과 영국에 이어 한국 등 36개 국가에서 3300만명이 넘는 관객을 끌어모은 것도 이런 매력 덕분이다. 미국 브로드웨이에서 가장 오래 공연되는 뮤지컬이기도 하다.

뮤지컬 ‘시카고’ 오리지널 팀 내한 공연에서 주인공을 맡은 로건 플로이드(왼쪽, 벨마 켈리 역)와 케이티 프리든(록시 하트 역). 신시컴퍼니 제공

이 작품은 실화가 바탕이다. 시카고트리뷴 기자였던 모린 댈러스 왓킨스(1896∼1969)가 1926년 세간의 관심을 모았던 쿡 카운티 재판에서 영감을 받아 쓴 희곡 ‘작고 용감한 여인(A Brave Little Woman)’이 원작이다. 왓킨스는 당시 각자 불륜 상대 남성을 총으로 쏴 죽인 혐의로 기소됐으나 무죄로 풀려난 미모의 두 여성 범죄자 사건을 취재해 작품화했고, 이는 연극 ‘시카고’로 무대에 올려졌다. 범죄자라도 예쁘면 무죄로 봐주고 그렇지 않으면 죄가 없어도 중형을 선고했던 미국 사회의 부조리한 속성과 자극적 소재만 찾는 황색 언론의 행태 등을 날카롭게 풍자해 큰 인기를 얻었다.



이후 브로드웨이의 전설적 안무가이자 연출가인 밥 포시(1927∼1987)가 존 칸더(작곡), 프레드 에브(작사)와 함께 1975년 동명의 뮤지컬로 초연해 1970년대 브로드웨이 대표 작품이 됐다.

재탄생한 ‘시카고’ 25주년을 기념해 2021년 꾸려진 오리지널 팀이 내한했다. 지난달 27일부터 서울 용산구 블루스퀘어 신한카드홀에서 한국 관객과 만나고 있다. 오리지널 팀 내한 공연은 2017년 이후 6년 만이다.



주인공은 남편과 여동생이 바람피우는 현장을 목격하고 둘을 죽인 보드빌(춤과 노래, 코미디 등이 결합돼 1800년대 중후반∼1900년대 초 미국에서 유행한 오락 쇼) 배우 벨마 켈리와 이별을 통보한 불륜남을 살해하고 수감된 삼류 코러스 걸 록시 하트다. 두 사람이 돈에 눈이 먼 유능한 변호사 빌리 플린과 손잡고 무죄 판결을 받으려 음모를 꾸미고 실행하는 게 이야기의 줄기다. 언론과 대중의 관심을 받는 교도소 내 최고 인기 스타였던 벨마가 록시에게 인기를 빼앗기고 시기하다 결국 하나 되는 과정이 흥미진진하게 펼쳐진다.

변호사 빌리의 “세상은 하나의 쇼 비즈니스”란 지론이 와닿게 한다. 재치 있는 대사와 귀에 꽂히는 넘버(노래)들, 재즈 특유의 끈적하고 매혹적인 음악, 관능적이고 역동적인 춤이 공연의 맛을 더한다. 그러나 무대는 ‘쇼’ 하면 연상되는 화려함과 거리가 멀다. 보드빌 극장을 단출하게 재현했고, 무대 변화 없이 조명도 소박하다. 그럼에도 무대는 꽉 찬 느낌을 준다. 무대 배경처럼 자리한 14인조 빅밴드의 존재감과 무관치 않다. 밴드는 다채롭게 들려주는 라이브 연주뿐 아니라 공연 중간중간 관객 흥을 돋우고 배우들 연기를 받아 주는 역할까지 소화한다.



벨마, 록시, 빌리 역은 각각 로건 플로이드, 케이티 프리든, 제프 브룩스가 맡았다. 특히, ‘시카고’에 처음 합류한 플로이드와 프리든은 무대 경험이 많지 않지만 탄탄한 노래와 안무 실력으로 우려를 잠재운다. 다만, 빌리가 록시 대신 언론을 상대하며 넘버 ‘동시에 총에 손을 뻗었지(We both reached for the gun)’를 부르는 장면에서 복화술(인형극 등에서 입을 움직이지 않고 말하는 기술)이 등장하지 않아 아쉬워하는 관객도 많다. 그전 한국 배우들이 참여한 ‘시카고’ 공연 때 빌리 역을 맡은 최재림의 뛰어난 복화술 연기가 워낙 인상적이었기 때문이다. 이와 관련, 브룩스는 지난달 말 기자간담회에서 “복화술 없이도 록시를 조종하는 모습을 보여줄 수 있다고 생각해 복화술을 하지 않기로 결정했다”며 양해를 구했다. 상황과 대사의 느낌에 따라 다른 글씨체 등 좋은 자막 서비스가 제공되지만 영어가 익숙하지 않은 관객의 경우 내용을 미리 숙지하고 가면 공연 몰입에 더욱 도움이 될 듯하다. 공연은 8월6일까지.