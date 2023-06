한국전쟁 73주년과 종전 70주년을 기념하는 티셔츠가 22일 출시되었다.

이 옷을 제작한 언성히어로클럽은 한국전쟁에 참전한 무명용사들의 은공을 추모하고 기억하자는 취지의 캠페인인 ‘위아밴플리트 We are Van Fleet’캠페인을 작년부터 펼치고 있다. 셔츠 좌측에는 ‘We are Van Fleet’라고 적혀 있으며, 셔츠 뒷면에는 ‘Unforgettable Korean War Heroes’라 표기되어 있다.

캠페인명인 밴플리트는 한국전쟁 당시 미8군 사령관으로, 종전 후 이승만 전대통령이 미 의회 연설에서 그를 ‘한국군의 아버지’라고 명명한 바 있으며, 육군사관학교의 재건과 종전 후에도 한국 사회의 재건을 위해 힘 쓴 바 있다. 지금도 매년 수상되는 ‘밴플리트상’은 한미 우호를 상징하는 대표적인 한국인에게 수여되고 있으며 BTS, 고 이건희 삼성그룹 전회장 등이 수상자로 선정된 바 있다.