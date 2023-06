JYP 걸그룹 ‘엔믹스’ 아시아 투어 순항…내달 11일 새 앨범 발매

엔믹스(NMIXX) 해외 쇼케이스 투어 타이페이 공연 / 사진=JYP엔터테인먼트

(사진 왼쪽부터) 배이, 지우, 설윤, 규진, 해원, 릴리 / 사진=엔믹스 공식 사회관계망서비스(SNS)

걸그룹 ‘엔믹스(NMIXX)’의 첫 쇼케이스 아시아 투어가 순조롭게 진행되고 있다.

23일 소속사 JYP(제이와이피)엔터테인먼트에 따르면 엔믹스는 데뷔 1년 만에 해외 13개 지역 총 14회 규모의 단독 쇼케이스 투어 ‘나이스 투 믹스 유’를 하고 있다.

이달 4일 방콕, 9일 자카르타에 이어 18∼19일에 대만 타이페이에서 2회 공연을 열었다.

원래 타이페이 공연은 18일에 1회만 하려 했으나 빠른 속도로 매진돼 19일 공연을 추가하면서 총 2회 공연을 갖게 됐다.

공연에서 엔믹스는 데뷔곡 ‘O.O’(오오), 싱글 2집 타이틀곡 ‘다이스’(DICE), 최신곡 ‘러브 미 라이크 디스’(Love Me Like This) 등을 열창했다.

엔믹스는 지난 5월에는 북미 투어를 가졌다. 5월2일 미국 시애틀을 시작으로 산호세, 로스앤젤레스, 댈러스, 휴스턴, 애틀랜타, 브루클린, 워싱턴 D.C. 등 8개 도시를 누볐다.

내달 11일에는 새 싱글 ‘어 미드서머 엔믹스 드림’(A Midsummer NMIXX's Dream)를 발매할 예정이며, 정식 발매에 앞서 7월3일 뮤직비디오를 먼저 공개한다.