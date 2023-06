태연, 대만콘서트 성황리에 마쳐…3분만에 1만2천석 매진

태연. SM엔터테인먼트 제공

소녀시대 태연이 3분 만에 전석이 매진됐던 대만 콘서트를 성황리에 마쳤다.

'태연 콘서트 – 디 오드 오브 러브 인 타이페이'(TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in TAIPEI)는 지난 24일 대만 타이페이 아레나(TAIPEI ARENA)에서 펼쳐졌으며, 태연의 독보적인 가창력과 다채로운 퍼포먼스를 모두 만날 수 있는 고퀄리티 공연으로 현지 관객들을 열광시켰다.

태연. SM엔터테인먼트

특히 이번 콘서트는 태연의 6년 만의 대만 공연으로, 티켓 오픈 3분 만에 전석 매진을 기록했다. 또한 최고 동시 접속자수는 약 12만 명에 육박해 태연의 높은 인기와 강력한 티켓 파워를 다시 한번 실감케 했다.

이날 태연은 '아이'(I), '사계(Four Seasons)' '불티 (Spark)' 등 히트곡을 비롯해 '스트레스 (Stress)', 그만의 감성이 담긴 '월식(My Tragedy)' '베터 베이베'(Better Babe), '파인'(Fine), '너를 그리는 시간'(Drawing Our Moments) 등 총 24곡을 선보이며 무대를 풍성하게 채웠다.

태연은 오는 7월 8~9일 양일간 일본 도쿄 체육관에서 아시아 투어 일정을 이어갈 예정이다.