제로베이스원, 데뷔 앨범 선주문 108만장...밀리언셀러 ‘청신호’

그룹 제로베이스원. 웨이크원제공

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 데뷔앨범 선주문량이 108만장을 돌파하며 순조로운 출발을 알렸다.

4일 앨범 유통사 지니뮤직은 “제로베이스원의 데뷔앨범 ‘유스 인 더 셰이드(YOUTH IN THE SHADE)’가 예약 판매 13일만에 108만 장을 넘어섰다”고 전했다.

제로베이스원은 앞서 예약 판매 5일 만에 78만장의 선주문량을 기록했다. 이는 역대 K팝 그룹의 데뷔 앨범의 선주문량 최다 기록이다.

특히 판매일까지 약 일주일을 남겨두고 선주문량 100만장을 넘겨 데뷔 그룹 최초 밀리언셀러 달성에도 청신호를 켰다.

‘유스 인 더 셰이드’는 찬란한 청춘의 아름다움과 그 이면의 불안정함을 그린 앨범으로 오는 10일 발매한다.

타이틀곡은 ‘인 블룸’(In Bloom)으로 아직은 불완전하고 미숙하지만 그래서 더욱더 아름답고 찬란하게 피어날, 의미 있는 첫걸음을 예고하는 노래다.

이외에도 ‘백 투 제로베이스(Back to ZEROBASE)’, ‘뉴 키즈 온 더 블록(New Kidz on the Block)’, ‘우주먼지 (and I)’, ‘아워 시즌(Our Season)’, ‘얼웨이즈(Always)’까지 총 여섯 곡이 수록된다.

한편 제로베이스원은 엠넷 오디션 프로그램 ‘보이즈 플래닛’을 통해 결성한 프로젝트 그룹이다. 그룹명은 제로(0)에서 시작해 원(1)으로 탄생하는 멤버들의 찬란한 시작을 의미한다.