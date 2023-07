헤드헌팅 채용 전문 사이트 ‘인재모아’, 우수인재 채용 의뢰 동향에 대한 통계 발표

국내 헤드헌팅 채용 전문 사이트 ‘인재모아’가 회원사 소속 헤드헌터 200명을 대상으로 조사한 23년 상반기 헤드헌팅 서비스를 통한 우수인재 채용 의뢰 동향에 대한 통계를 발표했다.

지난 2022년 하반기부터 국내 경기가 어려워지는 상황을 맞아 채용시장도 전반적으로 침체되는 모습을 보이고 있다. 경력직 우수인재를 대상으로 구인을 주로하는 헤드헌팅 업계도 이러한 경기침체로 인한 인재 채용의 수요가 감소하는 데에 따른 영향에서 자유로울 수는 없는 모양새다.

이러한 기업 채용의 전반적인 감소에도 불구하고 핵심 우수인재 채용 부문에서 여전히 인기가 있는 직무가 있는 것으로 알려졌다. 헤드헌팅 취업포털 인재모아 헤드헌터 회원 200명에 대한 조사 결과에 따르면, 2023년 상반기 기준으로 기업들이 여전히 핵심인재를 영입하고자 하는 직무는 ‘전략기획, 경영기획’ 파트였다. 전사기획 파트가 전체적인 관리, 기획, 전략 업무를 담당하기 때문에 헤드헌팅 업계의 특성이 반영된 것으로 보인다.

두 번째로 높은 순위는 연구개발 직무다. 다른 직무들의 경우 전년 동기 대비 감소하였던 것에 대비하여 오히려 증가하는 현상을 보였으며, 기업들의 적극적인 연구개발 의지를 엿볼 수 있다. 이처럼 전년 동기 대비 영입 인기가 높아진 직무는 영업 직무와 재무, IR 직무 그리고 법무(변호사) 직무다.

인재모아 관계자는 "특히 경기 침체로 마케팅, 홍보보다는 오히려 영업판로를 적극 개척하거나 영업활동을 강화하고자 하는 기업들의 의지가 높았는데, 자금확보 및 주주, 주식 대응업무에 대한 이슈가 많았기 때문으로 추정된다"라며, "CEO 임원급의 채용건 역시 꾸준한 의뢰건수를 유지하는 것으로 나타나 어려운 경영환경을 극복하기 위한 핵심 직무들의 경우 전체적인 채용 축소와는 다르게 움직이고 있다"고 소견을 전했다.

반면 예년에 비해 상대적으로 구인 비중이 낮아진 직무는 다음과 같다. ▲마케팅 ▲인사 ▲IT 개발(웹, 응용프로그램) 분야다. IT 개발 직군의 한 관계자는 IT 개발 직군의 경우 IT 스타트업계의 최근 상황과도 밀접한 관계가 있을 확률이 높아 당분간은 이 추세가 이어질 것으로 예상된다고 밝혔다.

한편 지난해 9월 런칭된 인재모아는 한국서치펌협회 회원사가 모여 만든 경력직 전문 헤드헌팅 채용포털로, 고급 경력직 인재 채용을 위한 전문 플랫폼이다. 한국서치펌협회 소속 헤드헌터가 활동하는 사이트로 헤드헌터 2000명이 포진되어 있으며, 이력서 등록 한 번으로 적합하고 다양한 포지션 제안을 받을 수 있는 것이 특징이다.

특히 헤드헌터에게만 정보가 노출되기 때문에 재직 중인 기업이나 유관 업계에 소문이 나지 않고 비밀리에 이직을 준비할 수 있다는 장점이 있다. 이직을 희망하는 전문 경력자들에겐 효율적인 이직제안을 받을 수 있는 기회로, 보다 자세한 내용은 인재모아 홈페이지를 통해 살펴볼 수 있다.