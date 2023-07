블랙핑크, 유튜브 구독자 9천만 돌파...전 세계 아티스트 최초

그룹 블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크가 또 하나의 기록을 세웠다.

17일 YG엔터테인먼트에 따르면, 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 이날 오전 5시 36분께 9000만명을 넘어섰다.

이는 전 세계 모든 아티스트를 통틀어 최초·최다로, 2016년 6월 28일 채널이 개설된 지 약 7년 1개월만에 세운 기록이다.

블랙핑크는 지난 2020년 7월 비영어권 아티스트 최초로 ‘유튜브 구독자 수 톱5’에 이름을 올렸다. 이후 아리아나 그란데, 에드시런, 에미넴, 저스틴 비버 등 유명 팝스타를 추월하며 전 세계 아티스트 정상에 올랐다.

유튜브 채널 누적 조회수는 322억회를 넘어섰다. 21억 뷰를 향해 가고 있는 ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’ 뮤직비디오를 비롯해 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’ (18억뷰), ‘붐바야’ (16억뷰), ‘하우 유 라이크 댓 (How You Like That)’ 퍼포먼스 비디오 (14억뷰), ‘마지막처럼’ (13억뷰) 등 억대 뷰 영상은 총 43편이다.

한편 블랙핑크는 월드투어 ‘본핑크(BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK])’를 진행 중이다. 내달부터는 미국 뉴저지, 라스베이거스, 샌프란시스코, 로스엔젤레스 등지에서 현지 팬들을 만난다.