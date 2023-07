제로베이스원, 초동 182만장 돌파...역대 K팝 데뷔 앨범 중 ‘최고’

그룹 제로베이스원. 웨이크원제공

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 새로운 K팝 기록을 썼다.

17일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 지난 10일 발매한 제로베이스원의 첫번째 미니앨범 ‘유스 인 더 셰이드’(YOUTH IN THE SHADE)는 발매 첫 일주일 동안 총 182만2028장의 판매고를 올렸다.

이에 따라 제로베이스원은 데뷔 앨범 최초 밀리언 셀러에 직행한 첫 K팝 그룹이 됐다. 이들은 앨범 발매 첫 일주일간 K팝 그룹별 최고 판매량 기준 TOP5에 진입했다.

음반뿐 아니라 국내외 음원 차트에서도 좋은 반응을 얻고 있다. 앨범 타이틀곡 ‘인 블룸’(In Bloom)부터 수록곡 ‘Back to ZEROBASE’, ‘New Kidz on the Block’, ‘우주먼지 (and I)’, ‘Our Season’, ‘Always’ 모두 멜론, 지니 등 국내 주요 음원 차트에 진입했다.

‘인 블룸’은 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이 누적 스트리밍 수 335만 건을 돌파했고, 일본 음원 사이트 라인 뮤직 일간 차트에서 5일 연속 2위에 올랐다.

‘유스 인 더 셰이드’는 이 시대 청춘의 모습, 찬란한 청춘의 아름다움과 그 이면의 불안정함을 그린 앨범이다.