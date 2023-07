“최근 韓 수출, 품목·지역별로 차별화되는 모습…수출 구조 다변화 등 노력 지속해야”

중국 및 정보기술(IT) 품목 의존도가 높았던 우리나라 수출이 최근 품목별·지역별로 차별화되는 모습을 보이고 있다는 분석이 나왔다.

한국은행 조사국은 21일 ‘최근 우리 수출의 특징 및 시사점’ 보고서에서 “최근 수출이 전반적으로 부진한 모습을 보이고 있으나 일부 품목과 지역의 경우 호조를 나타내는 등 품목별·지역별로 차별화되고 있다”고 진단했다.

사진=뉴시스

품목별로 보면 최근 반도체를 중심으로 IT 품목의 수출이 큰 폭의 감소세를 지속한 반면, 자동차·선박 등은 호조를 보였다. 올해 상반기 주요 품목별 수출 증감률(전년 동기 대비)의 경우 반도체(-37.4%), 디스플레이(-29.0%) 등 IT 품목의 감소 폭이 컸으나 자동차(+30.9%)와 선박(+11.8%) 수출은 늘었다. 상반기 전체 수출에서 자동차(부품 포함)가 차지한 비중은 15.4%로, 반도체(14.1%)를 제치고 우리나라 최대 수출 품목으로 올라서기도 했다.

지역별로는 대(對)중국·아세안 수출은 부진하지만, 미국·유럽연합(EU)을 상대로 한 수출은 상대적으로 양호한 상황이다. 올해 상반기 지역별 수출 증감률을 보면 대중국(-26.0%), 동남아국가연합(ASEAN·아세안) 5개국(-21.4%), 일본(-10.7%) 등은 큰 폭의 감소세를 보인 반면 대미국(+0.3%), EU(+4.9%), 중동(+14.0%)은 회복 흐름을 이어갔다. 보고서는 “대미국 수출 비중은 올해 상반기 중 2002년(20.2%) 이후 가장 높은 수준인 17.9%로 확대돼 대중국(19.6%)과의 격차가 1.7%포인트까지 좁혀졌다”고 설명했다.

한은은 이같은 수출 흐름에 경기적 요인과 구조적 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보고 있다. 보고서는 “글로벌 경기에 대한 품목별 민감도 차이, 상이한 국별 경기 및 산업 정책과 함께 우리 기업의 각 시장 내 경쟁력 변화 등으로 품목별·지역별로 차별화되는 현상이 나타났다”고 분석했다.

한은은 반도체 전방 산업의 재고 정상화, 인공지능(AI) 서버 수요 증대 등으로 향후 IT 경기 부진이 완화되면서 우리나라의 수출이 점차 개선되고, 품목별·지역별 차별화도 축소될 것으로 내다봤다. 김상훈 한은 국제무역팀 차장은 “우리의 수출구조를 감안할 때, 글로벌 IT 경기가 회복될 경우 IT 비중이 높은 대중국·아세안 수출의 개선 요인으로 작용할 것”이라며 “자동차 수출은 대기수요 축소에도 불구하고 대미국·EU 수출을 중심으로 완만한 증가세를 이어갈 것”이라고 관측했다.

다만 하반기 이후 IT 경기 부진이 완화되더라도 중국 경제의 구조적 변화로 인해 수출이 과거와 같이 큰 폭으로 반등하기는 어려울 것이란 것이 한은 전망이다. 김 차장은 “최근 대미 수출이 늘어나는 점에서 알 수 있듯이 글로벌 공급망 재편에 대한 효과적 대응 여부에 따라 구조적 요인의 영향이 달라질 수 있는 만큼, 수출 구조 다변화와 기술 경쟁력 확보 등의 노력을 지속해 나갈 필요가 있다”고 제언했다.