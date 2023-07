동행 프로젝트로 5년간 33조 금융 지원 [희망기업 특집]

신한금융그룹은 2021년 지주 창립 20주년을 맞이해 발표한 그룹의 ESG 슬로건 “멋진 세상을 위한 올바른 실천(Do the Right thing for a Wonderful World)”을 바탕으로 고객, 직원, 주주, 사회 등 모든 이해관계자에게 자긍심이 되기 위해 노력하고 있다.

지난 6월 서울 중구 신한금융 본사에서 열린 ‘2023 글로벌 원 신한 자원봉사대축제’ 행사에 참석한 진옥동 신한금융그룹 회장(앞줄 가운데)을 비롯한 신한금융 그룹사 최고경영자(CEO) 및 임직원이 기념촬영을 하고 있다. 신한금융그룹 제공

신한금융은 지난해 9월 ‘신한 동행(同行, 同幸) Project’를 발표했다. 신한금융그룹은 동행 프로젝트를 통해 △Recovery: 소상공인 및 중소기업 재기 지원 △Residence: 서민 주거 및 생활안정 지원 △Re:Start-Up: 창업·일자리 지원, 청년도약 지원 △Responsibility: 사회적 책임 수행 등 4대 핵심영역(R4)에서 12개 핵심 과제를 선정하고 총 33조3000억원의 직간접 금융지원을 5년간 실시하기로 했다. 2023년 2월 현재 약 5조1400억원 규모의 직간접 금융지원 및 예산을 투입 완료하며 적정진도율 대비 105.4%의 양호한 진도율을 보인다.



아울러 신한금융은 2008년부터 16년째 ‘Global One Shinhan 자원봉사대축제’를 열고 있다. △공존(복지) △공감(문화) △공생(환경)을 중점 분야로 한 국내외 사회공헌 활동을 통해 지역사회 문제 해결에 기여하고 있다. 6월엔 진옥동 회장 및 그룹사 CEO, 임원들이 참석한 가운데 ‘폭염 대비 독거어르신을 위한 착한 바람’ 봉사활동을 했다.