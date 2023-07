세명대 영화웹툰과, 제천국제음악영화제 공식초청

세명대학교는 영화웹툰애니메이션학과에서 창작된 영화가 제19회 제천국제음악영화제에 공식 초청됐다고 31일 밝혔다. 초청작은 65분 장편 실험영화인 ‘무덤과 유언:딸을 위한 영화강의 Tomb and Talk:Cinema class 101 for my daughter)’. 학과 교수진과 졸업생, 재학생이 협력해 만든 작품으로 올해 제천국제음악영화제 ‘메이드 인 제천’ 부문에서 8월 12일 상영된다. 연출을 맡은 영화웹툰애니메이션학과 최종한 교수는 “학과의 창작 역량을 대외적으로 알리는 계기가 될 수 있어 기쁘게 생각한다. 영화, 웹툰, 애니메이션, 스토리텔링 분야 인재들이 모여, 의미 있는 성과를 이뤄 냈다”라고 소감을 밝혔다.

제천국제음악영화제 맹수진 프로그래머는 “시작/시작과 끝 사이/끝’이라는 세 개의 씬으로 구성된 이 영화는 삶과 죽음, 탄생과 소멸, 젊음과 늙음, 다큐와 픽션, 영화 밖과 영화 속 등의 상반된 이미지와 상황을 겹겹의 레이어로 포개놓고 있다”고 초청 이유를 밝혔다.

제 19회 제천국제음악영화제 초청 상영작 ‘무덤과 유언:딸을 위한 영화강의’ 포스터.

이에 앞서 지난 6월 30일 제27회 부천국제판타스틱영화제 ‘괴담 캠퍼스 시상식’에선 세명대 영화웹툰애니메이션학과가 ‘SMU 세명상’을 시상했다. 청년 창작자를 위한 올해 창작지원금 500만원은 <무니(김수인)>에게 돌아갔다. 지난해 영화웹툰애니메이션학과를 신설하며 ‘K-웹툰, ’K-콘텐츠’ 인재육성에 앞장서고 있는 세명대학교는 부천국제판타스틱영화제와 업무협약을 맺어 장르 영화 관련 계약 강의를 운영해오고 있다.

세명대학교 ‘영화웹툰애니메이션학과’는 학과연구소인 ‘실험영화연구소 Lab eX’와 학과기업인 ‘Incubating Lab SWAC’도 운영하며 올 상반기에만 3억원에 육박하는 연구용역을 수주해 창작역량은 물론 연구역량까지 인정받고 있다. 최종한 학과장은 “학생들이 창작과 연구에 교수진들과 공동 참여하는 스튜디오 시스템을 운영하는 중이며, 향후 개인 등록금도 학과 프로젝트에 참여하며 동시에 해결할 수 있게 만들 계획이다”라고 포부를 밝혔다.