구인사서 일본 스카우트 대원 불교 의식 등 체험

충북 단양군에 머무는 일본 스카우트 대원들이 불교 의식 등 문화 체험행사를 이어갔다.

단양군은 10일 오전 9시부터 구인사 광명전에서 영산재와 삼회향놀이, 만종리 대학로 극장의 뮤지컬 갈라쇼, 마임극 등을 관람했다.

영산재는 우리나라 불교 의식으로 사람이 죽은 지 49일 되는 날 영혼을 극락으로 천도하는 천도재의 한 형태다.

10일 충북 단양군에 있는 구인사에 머무는 일본 스카우트 대원들이 영산재를 관람하고 있다. 단양군 제공

이는 인류무형문화유산에 등재된 우리나라 대표 불교문화로 꼽힌다.

삼회향놀이는 충북 무형문화재다.

단양의 대표적인 불교문화로 의미와 예술성이 돋보인다.

삼회향놀이는 불교 의식인 영상재에 참가한 모든 사람의 노고를 위로하고 다양한 기능을 발휘해 조화를 이루게 하는 즉흥성과 종합예술인 놀이마당 성격의 행위전승 예술이다.

구인사 측은 “정서적·육체적으로 어려움을 겪었던 대원들의 노고와 심신의 안정을 위해 영산재와 삼회향놀이를 계획했다”고 전했다.

만종리 대학로 극장은 2015년 서울 종로구 혜화동 극단 대학로극장에서 활동하던 배우와 스태프 15명이 극장이 폐관하면서 농업과 연극예술을 병행하기로 하고 단양에 귀촌해 숲속극장을 만들며 시작했다.

자연과 농업, 예술을 접목한 ‘문화실험’을 하며 숲과 강, 논, 밭 등 자연이 무대가 되고 재료가 되는 연극을 창작 ·작하고 있다.

충북 단양군 구인사에 머무는 일본 스카우트 대원들이 즐거워하며 사진 촬영을 하고 있다. 단양군 제공

뮤지컬 갈라쇼에선 세계 유명 뮤지컬 중에서 가장 인상적인 곡을 선별해 라이브로 노래하며 연기했다.

극장은 ‘Can’t Help falling in love’, ‘A whole new world’, ‘Season of love’ 등 유명 뮤지컬의 곡을 부르며 대원들의 마음을 사로잡았다.

마임극에선 제목 ‘인생’으로 인생의 즐거움과 괴로움을 표현했다.

언어보다는 국적을 초월하는 몸짓으로 희극적이면서도 드라마가 녹아 있는 작품으로 대원들에게 인상을 남겼다.

공연 관계자는 “이번 스카우트 대원 맞이 행사로 전국 관광객은 물론 세계인에게도 단양의 문화를 알릴 기회가 됐으면 한다”고 말했다.