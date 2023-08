31일 인천 중구 파라다이스시티 파라다이스 아트 스페이스에서 9월 5일부터 11월 5일까지 개최하는 파라다이스시티-소더비 협업 '러브 인 파라다이스:뱅크시 앤 키스 해링(Love in Paradaise: Banksy and Haring)'展을 앞두고 열린 작품 공개 미디어 초청 행사에서 미디어 관계자들이 'Girl without Balloon(풍선 없는 소녀),2021' 작품을 살펴보고 있다.