순천향대, 6회 연속 공공부문 인적자원개발 우수기관 인증

순천향대는 교육부와 인사혁신처의 ‘2023년 공공부문 인적자원개발 우수기관(이하 Best HRD; Best Human Resources Developer)인증’을 획득해 2026년까지 Best HRD 인증을 유지하게 됐다고 20일 밝혔다.

Best HRD 사업은 2006년부터 실시돼 정부가 인적자원 개발 및 관리의 모범적 기준을 정하고, 인적자원 체제가 우수한 기관을 심사·선발해 인증 마크를 부여하는 제도다. 시상식은 전날인 19일 세종국책연구단지에서 개최됐다.

순천향대 김영호 사무처장이 교육부 최은희 인재정책실장으로부터 지난 19일 인증패와 인증서를 받았다.

인증 심사기준은 크게 인적자원관리(HRM)와 인적자원개발(HRD) 두 분야로 나뉜다. HRM은 인사관리체계 수립, 제도 운영 등을, HRD는 인재육성계획, 교육훈련 참여도 등을 평가한다.

순천향대는 대학의 중장기 발전계획인 ‘UniTopia 2030’에 근거해 △전문인재(Specialist) △창의인재(3c Competency) △조화로운 인재(Harmonious)의 인재상을 목표로 한 미래형 인적자원계획 ‘S-HR 2030’을 수립했다. 특히, △선제적 조직개발 시스템 구축 △동기유발 개선 위원회 개최 △리더-구성원 교환관계(LMX) 강화 등 우수한 인적자원관리를 위한 다각도의 노력을 펼쳐왔다.

대학과 직원이 함께 성장하는 조직문화 창출을 비전으로 중장기 HRD전략계획을 수립했으며 △역량평가 환류 체계 구축 △SCHU 7.0 교육 플랫폼 구축을 통한 최상의 교육시설 구비 △교직원 역량 강화를 위한 다양한 프로그램 운영 등 생애전주기적 인적자원 개발 선순환 체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.

김영호 사무처장은 “우리 대학은 인간사랑의 건학이념을 바탕으로 창의와 열정으로 조직과 개인을 혁신하고, 존중과 배려를 바탕으로 행복한 일터 문화를 조성하기 위해 다각도의 노력을 펼쳐왔다”라며 “앞으로도 교내 구성원들의 복지를 지속적으로 개선하고, 창의적인 근무 여건 조성을 위해 적극 노력하겠다”라고 말했다.