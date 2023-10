세계태권도연맹, ‘2023년 피스 앤 스포츠 어워즈’ 수상…조정원 총재 “스포츠가 주는 희망과 평화 증진 역할 믿는다”

세계태권도연맹(WT)이 18일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 2023년 ‘피스 앤 스포츠 워어즈’(Peace and Sport Awards 2023)에서 ‘올해의 주도적인 컴뱃 스포츠(Combat Sport initiative of the year)’ 부분에 선정되었다.

WT는 국제스포츠단체로서 인류 사회에 대한 사회적 책임을 중시하고 스포츠를 통한 인류 사회 기여의 일환으로 전 세계 난민촌과 고아원, 자연 재해 피해 지역 어린이를 대상으로 태권도 무상 교육 지원 사업을 실시하고 있는 업적을 인정받아 이상을 수상하게 됐다.

특히 WT와 태권도박애재단(THF)이 세계야구소프트볼연맹과 함께 공동으로 지난 2월25일부터 27일 양일간 요르단 시리아 난민 캠프인 아즈락과 암만에서 ‘호프 앤 드림스(Hope and Dreams)’라는 타이틀 아래 처음으로 개최한 난민을 위한 멀티 스포츠 축제는 모범적 사례로 특별한 찬사를 받았다. 아프가니스탄에서 온 난민팀을 비롯해 아즈락과 자타리 캠프의 난민 청소년 300여 명이 참가하여, 태권도와 베이스볼5 시연과 함께 태권도 대회를 통해 난민 청소년들에게 자신감과 함께 희망을 심어주는 기회가 되었다.

조정원 WT 총재는 “전 세계의 난민과 어려운 청소년들을 지원하는 WT의 노력을 인정받아 이 상을 받게 되어 매우 자랑스럽다. IOC 위원장이 인도 뭄바이에서 열린 141차 IOC 총회에서 언급했듯이 태권도는 전 세계 난민을 돕는 데 주도적인 역할을 하고 있다”며 "스포츠가 희망을 고무하고 평화를 증진시키는 역할을 할 수 있다고 강하게 믿는다. 따라서 더 많은 스포츠와 협력해 난민들에게 도움을 제공하는 노력을 계속 발전시키기를 희망한다”고 수상 소감을 전했다.

2008년도부터 시작된 피스 앤 스포츠 시상식은 전 세계적으로 평화와 봉사에 노력한 개인이나 단체에게 주는 최고 권위의 상으로, WT는 2016년에 올해의 경기단체로 선정된 바 있고, 이번 수상으로 다시 한번 그 업적을 인정받게 되었다.

한편, 지난 17일 인도 뭄바이에서 열린 IOC 141차 총회 마지막 날 아즈락 태권도 센터에서 훈련하고 있는 난민 청소년들의 비디오 영상 상영과 함께 토마스 바흐 IOC 위원장은 세계적인 난민 위기와 전 세계 난민 사회에 희망을 불어넣는 스포츠의 긍정적인 역할에 대해 열정적인 연설을 했으며, 태권도가 이 분야에서 해온 선도적 역할 및 업적에 대해 특별한 찬사를 보냈다.