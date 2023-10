이스라엘 "피해자 탓하는 유엔 사무총장 하야해야"

이스라엘이 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장의 하야를 촉구했다. 팔레스타인 무장정파 하마스의 이스라엘 민간인 공격을 옹호하는 듯한 발언을 했다는 것이 이유인데, 구테흐스 사무총장은 “이스라엘 측이 내 발언을 곡해했다”는 입장인 것으로 알려졌다. 1945년 출범한 유엔의 역대 사무총장 가운데 임기 중 스스로 물러난 사례는 1952년 이후 70여년 동안 한 번도 없었다.

25일(현지시간) 영국 BBC 방송에 따르면 주(駐)유엔 이스라엘 대표부의 길라드 에르단 대사는 “구테흐스 사무총장이 테러를 정당화했다”며 즉각적인 사임을 촉구했다. “나는 잘못한 게 없다”는 구테흐스 사무총장의 반박에 대해선 “다시 한 번 현실을 왜곡한 행위”라며 거듭 사퇴를 요구했다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장. EPA연합뉴스

구테흐스 사무총장은 지난 24일 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 안전보장이사회(안보리) 공개 토의에서 “지난 7일 이스라엘에서 하마스가 자행한 끔찍하고 전례 없는 테러 행위를 명백히 규탄한다”고 말했다. 다만 그는 “하마스의 공격이 ‘공백 상태’에서 일어난 것이 아니라는 점을 인식하는 것도 중요하다”고 덧붙였다. 그러면서 “팔레스타인 사람들은 지난 56년간 숨 막히는 점령의 대상이 됐다”며 “팔레스타인인들은 (대대로 살아온 땅에서) 이주해야 했고, 그들의 집은 철거됐다”고도 했다. 하마스의 이스라엘 기습 공격의 배경에는 이스라엘·팔레스타인 간 오랜 분쟁과 갈등의 역사가 있다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

미국과 유럽 주요국들이 이스라엘 지지를 선언한 상황에서 유엔 사무총장이 양비론(兩非論)으로 해석될 수 있는 발언을 내놓자 이스라엘은 발끈했다. 잘못은 하마스가 저질렀는데 왜 이스라엘까지 싸잡아 비판하느냐는 불만을 표출한 것이다.

하지만 구테흐스 사무총장은 물러서지 않았다. 그는 이날 “어제(24일) 안보리에서 낸 나의 성명 중 일부가 잘못 해석되어 충격을 받았다”고 말했다. 이어 이스라엘을 겨냥해 “마치 내가 하마스의 테러 행위를 정당화하는 것처럼 됐다”면서 “이는 거짓이고 그 반대”라고 덧붙였다. 이와 관련해 유엔 안팎에선 구테흐스 사무총장이 말실수로 코너에 몰렸다는 분석도 나오고 있다.

이스라엘의 분노는 좀처럼 가라앉지 않는 모양새다. 유엔본부를 방문한 엘리 코헨 이스라엘 외교부 장관은 “하마스는 새로운 나치(new Nazis)”라며 “문명세계가 연합해 나치를 물리친 것처럼, 또 문명세계가 연합해 이슬람국가(ISIS)를 물리친 것처럼, 문명세계가 연합해 하마스를 물리치고 이스라엘을 지지해야 한다”고 말했다. 그러면서 구테흐스 사무총장을 향해 “총장님은 대체 어떤 세상에서 살고 계시느냐”(In what world do you live)고 일갈했다.

길라드 에르단 주(駐)유엔 이스라엘 대표부 대사가 유엔 안보리 회의에 출석해 발언하는 모습. EPA연합뉴스

에르단 대사는 한 걸음 더 나아가 “구테흐스 사무총장이 어제(24일) 한 말에 대해 사과조차 하지 않는 것은 유엔에 대한 모욕”이라고 주장했다. 그러면서 “어떤 이유에서든 무고한 사람들을 살해한 행위는 결코 용납할 수 없다는 점을 이해하지 못하는 유엔 사무총장은 사무총장이 될 수 없다”며 “다시 한 번 구테흐스 사무총장의 사퇴를 촉구한다”고 말했다.

1995년부터 7년가량 포르투갈 총리를 지낸 구테흐스 사무총장은 2017년 1월1일 이후 유엔을 이끌고 있다. 2021년 임기 5년의 사무총장에 재선됨에 따라 오는 2026년 12월31일까지 재임할 예정이다. 그의 전임자는 다름아닌 반기문 전 유엔 사무총장이다.

유엔 사무총장이 임기 중 스스로 물러난 사례는 1952년 트뤼그베 리 초대 사무총장(1946∼1952년 재임)이 유일하다. 노르웨이 출신인 그는 1950년 6·25전쟁 발발 후 눈에 띄게 한국 편을 들었다는 이유로 공산주의 진영의 기피 대상이 되자 자진사퇴하는 길을 택했다. 후임자인 스웨덴 출신의 다그 함마르셸드 사무총장(1953∼1961년 재임)의 경우 비행기 추락 사고로 사망하며 임기를 채우지 못했다.