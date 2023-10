“I am 신뢰에요”...전청조, 한국말 서툰 재벌 3세인 척 ‘황당’ 문자

JTBC '뉴스룸' 방송 화면 캡처

전 펜싱선수 남현희 재혼 상대로 알려진 전청조가 또 다른 이에게 사기 피해를 입힌 것으로 드러났다.

지난 26일 JTBC는 전청조가 미국에서 나고 자란 재벌 3세인 척 남현희와 함께 지내던 집의 이웃 주민들에게까지도 접근한 정황을 포착했다.

피해자인 유튜버 A씨는 JTBC에 시그니엘 42층 라운지에서 경호원을 대동한 전씨를 처음 만났다고 이야기했다. 당시 전씨는 A씨에게 자신이 모 호텔의 혼외자인 재벌 3세라고 주장했다.

그는 급기야 자신이 시가총액 1300조에 달하는 글로벌 IT 그룹의 대주주라고 말하며 남현희를 아내라고 소개하기도 했다.

JTBC '뉴스룸' 방송 화면 캡처

전씨는 이후 A씨 지인들과도 친분을 쌓고 이들에게 투자 명목으로 돈을 받은 것으로 알려졌다. A씨는 “피해자가 5~6명이다. 어제까진 (피해 금액이) 8억원이었는데 (이제) 10억원이 넘는다”고 말했다.

A씨는 인터뷰와 함께 전씨가 과거 자신에게 보냈던 모바일 메신저 대화 내용도 공개했다.

앞서 본인을 미국에서 자란 재벌 3세라고 소개했던 전씨는 ‘Ok, 그럼 Next time에 놀러 갈게요’, ‘Wife한테 다녀와도 되냐고 물었더니 ok 했어서 물어봤어요’, ‘But your friend와 같이 있으면 I am 신뢰에요’ 등 한글과 영어가 혼용된 황당한 내용의 메시지를 보냈다.

남현희는 전청조의 여러 의혹들에 대해 인터뷰 하며 “(전씨가) 미국 시민권이 있다고 하는데 같이 있어보니 영어를 그렇게 잘하진 않았다”고 밝힌 바 있다.

지난 23일 남현희는 전씨와 재혼 소식을 전했으나 그 이후 전씨의 성별, 사기 전과 등 각종 의혹들이 보도 돼 논란이 일었다.

남현희는 이틀 뒤인 25일 시그니엘에서 나와 경기 성남시에 위치한 모친의 집으로 들어갔다. 전씨는 이후 26일 새벽 모친의 집에 찾아가 수차례 문을 두드리고 초인종을 누른 혐의(스토킹)로 현행 체포됐다.