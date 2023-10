BTS 정국, 또 기록 썼다...美 빌보드 ‘핫 100’ 최다 진입 타이

그룹 방탄소년단(BTS) 정국. 빅히트뮤직제공

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 미국 빌보드에서 새로운 기록을 세웠다.

지난달 31일(현지시간) 미국 음악 전문매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 4일 자)에 따르면, 정국 노래 2곡이 메인 차트 ‘핫 100’에 올랐다.

차트에 오른 곡은 ‘투 머치(TOO MUCH)’와 ‘3D(feat. Jack Harlow)‘다. ‘투 머치’는 44위로 첫 진입, ‘3D’는 75위로 4주 연속 차트인 했다.

정국이 ‘핫 100’에 이름을 올린 솔로곡은 현재까지 총 5곡이다. 그는 지난해 ‘Stay Alive’ (Prod. SUGA of BTS)(95위), 찰리푸스와의 협업곡 ‘Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)’(22위)로 해당 차트에 진입한 바 있다.

그는 올해 7월 첫 솔로 싱글 ‘세븐(Seven) (feat. Latto)’으로 차트 정상을 찍은 데 이어, 9월 2번째 솔로 싱글 ‘3D’(5위)로 연속 흥행에 성공했다. 이로써 정국은 싸이가 세운 K팝 솔로 아티스트 ‘핫100’ 최다 진입 타이기록을 세웠다.

정국의 곡 들은 다른 차트에서도 유의미한 성과를 냈다. 지난달 20일 공개한 ‘투 머치’는 ‘디지털 송 세일즈’ 1위로 직행했고, ‘글로벌(미국 제외)’ 10위, ‘글로벌 200’ 11위에 올랐다.

‘세븐’과 ‘3D’는 '글로벌 200' 차트에서 각 6위, 8위에 자리했다. ‘글로벌(미국제외)’에서도 ‘세븐’과 ‘3D’는 각각 2위와 7위에 자리했다.

한편 정국은 오는 3일 오후 1시 첫 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’을 전 세계 동시 발매한다. 타이틀 곡 ‘스탠딩 넥스트 유(Standing Next to You)’를 포함해 총 11곡이 담긴다.