롯데백화점, 어린이 오케스트라 77명의 특별한 캐럴 선사

롯데백화점은 크리스마스를 맞아 77명의 키즈 오케스트라 단원들과 캐럴 음원을 발매하고 다양한 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

다음 달 1일부터 25일까지 롯데백화점과 롯데아울렛 전국 매장에서 선보이는 캐럴은 롯데백화점이 만든 키즈 오케스트라 단원들이 연주한 작품이다.

롯데백화점 키즈 오케스트라 단원들의 캐럴 녹음 현장 모습. 롯데백화점 제공

롯데백화점은 지난 5월 키즈 오케스트라 1기 단원 77명을 선발해 정기 무상 교육 제공 등 후원하고 있다.

캐럴은 ‘Joy to the World’(조이 투 더 월드·기쁘다 구주 오셨네)와 ‘Sleigh Ride’(슬레이 라이드·썰매 타기), ‘We Wish You a Merry Christmas’(위 위시 유 어 메리 크리스마스·당신의 즐거운 크리스마스를 기원합니다) 등 모두 3곡이다. 부산시향 부지휘자를 역임한 이민형 지휘자가 전체 교육과 지휘를 맡았다.

세 가지 곡은 매일 오후 2시와 4시, 7시에 롯데백화점과 아웃렛 전 지점에서 들을 수 있다. 국내외 음악 스트리밍 사이트에서도 감상할 수 있다.

롯데백화점은 음원 수익금 전액을 희망 친구 기아 대책에 기부할 계획이다.

키즈 오케스트라 1기의 공식 대외 활동은 캐럴 음원 발매로 마무리된다. 2기는 내년에 모집한다.