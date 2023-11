제8회 명동국제아트페스티벌, 30일부터 나흘간 롯데호텔에서 열린다

제8회 명동국제아트페스티벌 ‘MIAF 2023 K-ART SHOW SEOUL’ (‘MIAF 2023’)이 30일부터 내달 3일까지 롯데호텔 소울 메인타워 26, 27층에서 개최된다. 이 행사는 명동국제아트페스티벌조직위원회(대표 권대하)가 주최하고, K-ART SHOW SEOUL 운영위원회(운영위원장 하정민, 예술총감독 배성미)가 주관하며, 서울시, 중구청, 롯데호텔, (재)서울문화재단, (사)한국예술문화단체총연합회, (사)한국미술협회, 유디치과, 유디간호학원, 몬테밀라노, 오브 아르떼 등에서 후원한다

2012년에 처음 개최된 명동국제아트페스티벌은 명동의 지역적 특수성, 즉 문화예술중심지로서 명동의 역사성과 대한민국 관광 1번지로서 명동의 현재성을 이어내려는 취지에서 시작됐다.

올해 ‘MIAF 2023’은 ‘K-ART SHOW SEOUL’을 주제로 열리며 “K-아트, 명동에서 뉴욕으로, 그리고 세계로!”를 모토로 한다. 이번 행사에는 갤러리로닉스(캐나다), 갤러리퍼플피쉬(호주), 오사카갤러리(일본) 등 40여 개의 국내외 갤러리가 참가한다.

제8회 명동국제아트페스티벌 ‘MIAF 2023 K-ART SHOW SEOUL’ (‘MIAF 2023’) 포스터

더불어 한국, 미국, 캐나다 등 다양한 국적의 작가와 해외에서 활동하는 한인 작가 등 400여 명이 참여한다. 이와 함께 특별전, 기획전, 공모전도 진행된다.

관람객의 관심을 끌만 한 특별전은 <세계의 거장전>, <야요이 쿠사마(Yayoi Kusama)전>, <달항아리 특별전>을 비롯해 <나전칠기작가 김영준 특별전>, <뉴욕 특별전>, <해외작가 특별전>으로 구성된다.

<세계의 거장전>에서는 파블로 피카소(Pablo Picasso), 살아 있는 팝아트의 거장 미국 케니 샤프(Kenny Scharf), 스위스의 세계적인 현대 미술가로 유명한 우고 론디노네(Ugo Rondinone), 세계적 블루칩 작가인 미국의 젊은 화가 앨리슨 주커만(Allison Zuckerman)부터 한국 실험 미술의 거장 김구림, 50년간 벽돌 회화를 이룩한 극사실주의 화가 김강용, 일본의 획기적 미술 운동인 모노파의 창시자로 동양사상으로 미니멀리즘의 한계를 극복하고 점, 선 여백의 예술로 국제적 명성이 높은 이우환, 한국 전통과 불교 사상을 기조로 한 비정형 추상화의 선구자 하인두, 세계적인 숯의 화가 이 배 등의 작품을 선보인다.

<야요이 쿠사마(Yayoi Kusama) 특별전>에서는 무한히 증폭하는 도트 이미지로 ‘땡땡이 화가’로 잘 알려져 있으며, 올해 럭셔리 브랜드 루이비통과의 콜레보레이션으로 선풍적인 인기를 얻은 일본의 세계적인 작가 쿠사마의 작품이 원화와 판화를 포함해 30여 점이 전시된다.

<달항아리 특별전>은 최영욱 작가의 카르마(Karma)와 김형규의 백자대호를 비롯해 올해 윤석열 대통령이 조 바이든 미국 대통령에게 선물하는 등 예전부터 45개국의 정상과 주요 인사들의 국빈선물로 선택되어왔고, 자동차나 요트를 만들 때 사용하는 FRP라는 현대산업재료에 자개를 입혀 달항아리를 만드는 류지안 작가부터 각자만의 독특한 방식으로 달항아리를 빚어내는 김선, 김연옥, 김영진, 박성남, 오관진 작가 등의 작품으로 구성된다. 2014년 프란치스코 교황 방한 시 미사 집전 의자를 제작하기도 했으며, 스티브 잡스와 빌 게이츠를 비롯해 해외 저명인사들이 작품을 의뢰한 <나전칠기작가 김영준 특별전>에서는 나전칠기를 현대적 감각으로 재탄생시킨 작품을 선보인다.

<뉴욕 특별전>에는 신진작가를 비롯한 한인 작가들과 뉴욕을 기반으로 활동하고 있는 작가 14명이 함께한다. <해외작가 특별전>에는 ‘유럽에서 동아시아로의 원정’이라는 명제로 외국에서 활발하게 활동하며 국제 아트 페어에서 주목받고 있는 글로벌 작가 알렉산더 코저(Alexander Kozer, 영국), 존 노먼드(John Normand, 덴마크), 라훌 이나머(Rahul Inarmar, 인도)가 참여한다.

<기획전>은 <아트테이너 스타작가 기획전>과 <K-ART SHOW 스타작가 기획전>으로 구성된다. <아트테이너 스타작가 기획전>에서는 2023년 3월 방영된 KBS 아트 버라이어티쇼 ‘노 머니 노 아트(No Money No Art)’에 출연해 큰 화제가 되었던 미미, 심봉민, 심주하, MZ들에게 사랑을 받고 있는 애니쿤, 넌지, 앤디워스트, Two soul 등의 작가 그리고 아트테이너로 잘 알려진 가수 김완선, 다국적 아이돌 걸그룹 엑신(X:IN)의 멤버 노바(Nova)와 아리아(Aria) 등의 작품을 선보인다. <K-ART SHOW 스타작가 기획전>에서는 아이돌 그룹 대국남아 출신으로 ‘노 머니 노 아트(No Money No Art)’에도 출연한 바 있는 우현민과 배우 최민수부터 안리오, 김루카, 콘스텔라 디엘, 로칸 킴 작가의 작품을 만나볼 수 있다.