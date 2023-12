“생각 없이 살았다” 엄태웅, 지온이 생각에 눈물…윤혜진 “갱년기”

유튜브 채널 ‘윤혜진의 What see TV’ 캡처

발레리나 윤혜진(43)이 남편인 배우 엄태웅(49)에게 갱년기가 왔다는 근황을 전했다.

30일 유튜브 채널 ‘윤혜진의 What see TV’에 올라온 영상에서 윤혜진은 ‘윤혜진 남편 엄태웅으로 살기 vs 엄태웅 아내 윤혜진으로 살기’ 중 고르라는 질문을 받았다.

윤혜진은 “뭐 그건 100% 아니냐. (윤혜진 남편으로 살면) 너무 좋을 것 같지 않느냐. 너무 부럽다. 아니 진짜 솔직한 마음이다”라고 말했다. 이어 “안그래도 어제 ‘진짜 태웅 오빠처럼 살고 싶다’라고 생각했다. 진짜 부럽다”고 덧붙였다.

그런데 이 말을 들은 엄태웅이 갑자기 화면 밖에서 눈물을 흘렸다. 이에 윤혜진은 깜짝 놀라며 “왜 우냐. 왜 울어. 왜 우는건데? 어떤 포인트냐”고 당황해했고, 엄태웅 “요새 눈이 안 좋다고 둘러댔다. 그러면서도 그는 “나도 나로 살거다”라고 윤혜진의 앞선 답에 동의를 표했다.

엄태웅은 “성질적으로는 윤혜진으로 살고 싶다. 근데 뭐 난 나로 사는게 낫다”고 하자, 윤혜진은 “오빠 진짜 부럽다”고 했다.

유튜브 채널 ‘윤혜진의 What see TV’ 캡처

‘윤혜진으로 살기’에 대해 엄태웅은 “윤혜진으로 사는 건 몸이 너무 아프다. 여기저기”라고 말했고, 이에 윤혜진은 “오빠 내가 왜 아프겠냐. 뼈 빠지게”라며 자신의 고달픔에 대해 언급했다. 그러자 엄태웅은 “그러니까 안 산다”고 말했다.

제작진은 질문을 조금 바꿔 “윤혜진으로 이뤄 놓은 것들이 많은데 다 포기하고 엄태웅으로만 사는거다”고 말했고, 이에 윤혜진도 “그럼 난 나로 살겠다”고 대답을 바꿨다. 이를 듣던 엄태웅은 “그럼 나는 뭐?”라며 발끈해 웃음을 자아냈다.

‘나이 드는게 어떠냐’는 질문에 윤혜진은 “이제 싫다. 이게 나이가 들수록 시간이 더 빨리 간다. 40세가 넘어가면 더 빠르게 가는 것 같다. 조금 뭐 하면 1년이 끝나있다”면서 털어놨다.

엄태웅은 “나는 나이가 들면 더 기대된다. 옛날에는 생각없이 막 살았는데 지금은 지온이가 어떻게 자랄까에 대한 기대가 있다”라고 말하며 또 눈물을 보였다.

이를 들은 윤혜진은 “지금은 생각 있게 살고 있다고 자부하냐. 마누라 화병 나게 깐족거린다”고 일침을 난린 뒤 “왜 울어? 왜 저래? 50이 되니까 갱년기라 자꾸 운다”고 말해 폭소를 불렀다.

엄태웅과 윤혜진은 2013년 결혼해 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다.