입대 前 인기 여전… 정국, 3곡 빌보드 올라

군입대를 앞둔 글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)의 정국(사진)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 3곡으로 이름을 올렸다.



정국의 솔로곡 ‘3D’는 5일(현지시간) 공개된 빌보드 ‘핫 100’ 최신 차트(12월9일자)에 72위로 재진입했다. ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)’는 전주보다 7계단 하락한 80위를 기록했다.



정국이 더 키드 라로이, 센트럴 시와 협업한 ‘투 머치(Too Much)’는 전주보다 1계단 오른 92위로 6주 연속 이름을 올렸다.



‘핫 100’ 상위권에서 머라이어 케리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)’ 등 캐럴이 강세를 보인 가운데 올린 성과다.



정국은 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에서도 식지 않는 인기를 자랑했다. ‘글로벌 200’에서 ‘세븐(Seven)’이 9위를, ‘스탠딩 넥스트 투 유’가 10위를 차지했다. ‘글로벌(미국 제외)’에서는 ‘세븐’이 4위, ‘스탠딩 넥스트 투 유’가 6위, ‘3D’가 10위를 각각 기록했다.