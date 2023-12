이준석 “싸가지없는 사람들, 김기현에 예의 갖춰라”

이준석 전 국민의힘 대표가 지난 6일 오후 서울 노원구 광운대학교에서 ‘더 나은 미래를 향한 우리의 고민’이라는 주제로 강연하고 있다. 뉴스1

이준석 전 국민의힘 대표는 김기현 국민의힘 대표에 대한 여당 의원들의 용퇴 압박에 대해 “김 대표가 사퇴할 수밖에 없는 상황이 된다고 하더라도 예의는 갖춰라. 싸가지(싹수의 방언) 없는 사람들아”라고 강하게 비판했다.

이 전 대표는 12일 페이스북에 “김 대표가 물러날지도 모른다는 생각에 또 버릇들이 도져서 이래저래 한마디씩 보태면서 린치하고 있다. 기가 차서 반말로 한다”며 이같이 적었다. 해당 글은 전부 반말체로 적혔다.

이 전 대표는 “강서 보궐선거의 책임이 김 대표에게 있다고 보지도 않는다. 억지로 사면해서 후보로 내보낸 사람에게 (책임이) 있고, 난감한 혁신위원장을 들여서 받을 수도 없는 혁신안을 갖고 실랑이하느라 더 이상 당 대표직을 수행하는 게 어려워진 건 맞지만, 용산에는 한 마디 못하면서 김 대표에게 린치하는 당신들은 정말 싸가지가 없다”고 비판했다.

이어 “지금 당이 어려운 건 김 대표가 뭘 능동적으로 잘못한 것이라기보다는 용기가 없어서 (대통령실을) 들이받지 못한 정도다. 그런데 그건 당신들도 공범 아닌가”라며 “비록 100% 당원 투표였지만, 당원들이 뽑은 대표이고 어떤 결단을 하게 되면 (김 대표의) 마음마저 다치지 않도록 잘 모셔라”고 말했다.

또 “선출된 당 대표 두 명이 등 떠밀려 임기를 마치지 못하는 건 당 대표들이 별나서인지 아니면 같이 일하는 대통령이 별나서인지를 되짚어 보라”며 “내가 대표-원내대표 관계로 일해본 김 대표는 정말 참을성이 많고 일의 수습과 뒤처리를 잘하는 분”이라고 강조했다.

그러면서 “이 고리를 끊지 못하면 악화가 양화를 구축하는 식으로 정상인은 당 대표를 하지 못할 것이고, 가장 비굴하게, 대통령의 비위를 맞추기 위해 ‘지록위마’에 ‘양두구육’을 ‘콤보(Combo)’로 하는 자만이 당 대표를 할 수 있을 것이다. (만약) 그런다면 당은 망한다”며 “싸가지 없는 사람들아. 당신들이 선출한 대통령으로 ‘선출된 왕’인 양 모셨다가 정상적인 당 대표를 갖지 못하는 당이 돼버렸다”고 지적했다.

이 전 대표는 영남권 초선 의원 17명이 김 대표의 결단을 촉구한 중진 의원을 향해 ‘자살특공대’, ‘내부 총질’이라고 비판한 것에 대해 “연판장은 왜 용산에는 쓰지 못하나”라고 지적했다.

아울러 글 끝에는 전쟁 드라마 ‘밴드 오브 브라더스’의 명대사인 ‘You salute the rank, not the man(계급을 보고 경례를 하는 것이지, 사람에게 경례를 하는 게 아니다)’를 인용하기도 했다.